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Более 200 компаний поучаствуют в выставке на конгрессе ASIAEXPO в октябре - РИА Новости, 21.09.2023
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18:56 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/vystavka-1897860872.html
Более 200 компаний поучаствуют в выставке на конгрессе ASIAEXPO в октябре
Более 200 компаний поучаствуют в выставке на конгрессе ASIAEXPO в октябре - РИА Новости, 21.09.2023
Более 200 компаний поучаствуют в выставке на конгрессе ASIAEXPO в октябре
Свыше 200 компаний примут участие в выставке, которая пройдет в рамках Международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO 2023, сообщил депутат городской... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:56
2023-09-21T18:56
россия
краснодар
единая россия
выставки
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Свыше 200 компаний примут участие в выставке, которая пройдет в рамках Международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO 2023, сообщил депутат городской Думы Краснодара от "Единой России", председатель комитета по вопросам торговли и сельского хозяйства Павел Носаленко. ASIAEXPO – крупнейшая в своей отрасли выставочная и деловая площадка для обсуждения актуального состояния агропромышленности, ее развития, подписания партнерских соглашений и контрактов между ключевыми российскими и зарубежными участниками рынков стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Конгресс пройдет с 25 по 27 октября при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и основных отраслевых союзов и ассоциаций в выставочном центре Парка науки и искусства "Сириус". Носаленко добавил, что конгресс планируется сделать ежегодным. "Событие будет проходить ежегодно, будут обсуждаться все секторы агропромышленного комплекса в целях укрепления международных связей, развития экономического потенциала каждой страны участницы, обеспечения продовольственной безопасности в России и в мире путем создания системной интеграции отраслевых рынков стран Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока", — пояснил он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По словам генерального директора ООО "Азияэкспо" Игоря Милованова, ASIAEXPO — это навигатор который помогает ориентироваться бизнесу в эти сложные времена на рынках Африки, Индии, Китая и Турции. Так, на предстоящий конгресс приглашены топ-менеджеры крупных компаний из этих стран. Они расскажут, как создавали бизнес, как управляют им в условиях текущих изменений. "Основным стержнем деловой программы является генетика. Генетика – это самый большой вызов. Это база, которая позволяет развиваться отрасли", – подчеркнул он. Как отметила глава африканской делегации, директор Национального центра искусственного осеменения животных Республики Мали (CNIA) Фатумата Мохамед Самаке (Камара), "качество семенного материала из России и генетический потенциал намного выше, чем у существующих поставщиков из европейских стран, а цена более конкурентоспособная". "Мы очень заинтересованы в участии в такой программе. У нас развиваются исследования по целому ряду направлений – геномика, иммунобиология, биоматериалы и IT в очень широком профиле, а также когнитивные исследования. Есть целый ряд наработок в области растениеводства. Мы планируем привезти на круглые столы, которые связаны с животноводством, растениеводством и генетикой, ведущих ученых", — указал, в свою очередь, исполнительный директор Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета "Сириус" Алексей Сазонов.
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россия, краснодар, единая россия, выставки
Россия, Краснодар, Единая Россия, Выставки

Более 200 компаний поучаствуют в выставке на конгрессе ASIAEXPO в октябре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосетитель фотографирует систему орошения на международной сельскохозяйственной выставке
Посетитель фотографирует систему орошения на международной сельскохозяйственной выставке - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посетитель фотографирует систему орошения на международной сельскохозяйственной выставке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Свыше 200 компаний примут участие в выставке, которая пройдет в рамках Международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO 2023, сообщил депутат городской Думы Краснодара от "Единой России", председатель комитета по вопросам торговли и сельского хозяйства Павел Носаленко.
ASIAEXPO – крупнейшая в своей отрасли выставочная и деловая площадка для обсуждения актуального состояния агропромышленности, ее развития, подписания партнерских соглашений и контрактов между ключевыми российскими и зарубежными участниками рынков стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Конгресс пройдет с 25 по 27 октября при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и основных отраслевых союзов и ассоциаций в выставочном центре Парка науки и искусства "Сириус".
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Носаленко добавил, что конгресс планируется сделать ежегодным.
"Событие будет проходить ежегодно, будут обсуждаться все секторы агропромышленного комплекса в целях укрепления международных связей, развития экономического потенциала каждой страны участницы, обеспечения продовольственной безопасности в России и в мире путем создания системной интеграции отраслевых рынков стран Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока", — пояснил он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам генерального директора ООО "Азияэкспо" Игоря Милованова, ASIAEXPO — это навигатор который помогает ориентироваться бизнесу в эти сложные времена на рынках Африки, Индии, Китая и Турции. Так, на предстоящий конгресс приглашены топ-менеджеры крупных компаний из этих стран. Они расскажут, как создавали бизнес, как управляют им в условиях текущих изменений.
"Основным стержнем деловой программы является генетика. Генетика – это самый большой вызов. Это база, которая позволяет развиваться отрасли", – подчеркнул он.
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Как отметила глава африканской делегации, директор Национального центра искусственного осеменения животных Республики Мали (CNIA) Фатумата Мохамед Самаке (Камара), "качество семенного материала из России и генетический потенциал намного выше, чем у существующих поставщиков из европейских стран, а цена более конкурентоспособная".
"Мы очень заинтересованы в участии в такой программе. У нас развиваются исследования по целому ряду направлений – геномика, иммунобиология, биоматериалы и IT в очень широком профиле, а также когнитивные исследования. Есть целый ряд наработок в области растениеводства. Мы планируем привезти на круглые столы, которые связаны с животноводством, растениеводством и генетикой, ведущих ученых", — указал, в свою очередь, исполнительный директор Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета "Сириус" Алексей Сазонов.
 
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