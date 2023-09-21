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В России выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления
В России выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления - РИА Новости, 21.09.2023
В России выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления
Правительство РФ подписало постановление о назначении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, без... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:14
2023-09-21T21:14
2023-09-21T21:14
специальная военная операция на украине
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ подписало постановление о назначении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, без подачи заявления, об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте нормативно-правовых актов. "Ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающим участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца, полученных Фондом пенсионного и социального страхования РФ от федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу этих удостоверений", - говорится в документе. Ранее Минтруд объяснил, что участники СВО смогут получать выплаты сразу со дня признания ветераном боевых действий без необходимости обращаться с заявлением в службы. Раньше для назначения выплаты ветеранам боевых действий нужно было подать заявление онлайн через портал Госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ или отправить Почтой России. Ежемесячная денежная выплата полагается льготным категориям граждан: людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и некоторым другим гражданам с правом на федеральные меры поддержки.
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общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
В России выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления
В России ежемесячные выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Правительство РФ подписало постановление о назначении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, без подачи заявления, об этом свидетельствует документ
, опубликованный на официальном сайте нормативно-правовых актов.
"Ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающим участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца, полученных Фондом пенсионного и социального страхования РФ от федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу этих удостоверений", - говорится в документе.
Ранее Минтруд объяснил, что участники СВО смогут получать выплаты сразу со дня признания ветераном боевых действий без необходимости обращаться с заявлением в службы. Раньше для назначения выплаты ветеранам боевых действий нужно было подать заявление онлайн через портал Госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ или отправить Почтой России.
Ежемесячная денежная выплата полагается льготным категориям граждан: людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и некоторым другим гражданам с правом на федеральные меры поддержки.
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