"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ
Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся выполнять приказ Зеленского идти в наступление
© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинские военные откажутся идти в новое наступление, если президент Владимир Зеленский отдаст такой приказ, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, <…> и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. <…> Его армия просто не пойдет в новое наступление", — отметил он.
По словам эксперта, Киеву не удалось добиться никаких результатов на передовой, а украинская армия оказалась практически уничтожена. При этом Крук добавил, что сейчас также очевидно, что Россия, напротив, имеет большие резервы и обладает в достаточном количестве новыми видами оружия, включая дроны, танки и истребители.
"Объективно ВСУ измотаны. Если он (Зеленский. — Прим. ред.) попытается подтолкнуть их к новому наступлению, то как он это себе представляет? Кто пойдет? Если у тебя нет людей, то у тебя нет армии, ты не можешь просто купить новые войска", — резюмировал он.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.