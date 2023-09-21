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"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:34 21.09.2023 (обновлено: 23:37 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vsu-1897893309.html
"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ
"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ
Украинские военные откажутся идти в новое наступление, если президент Владимир Зеленский отдаст такой приказ, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:34
2023-09-21T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинские военные откажутся идти в новое наступление, если президент Владимир Зеленский отдаст такой приказ, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, &lt;…&gt; и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. &lt;…&gt; Его армия просто не пойдет в новое наступление", — отметил он.По словам эксперта, Киеву не удалось добиться никаких результатов на передовой, а украинская армия оказалась практически уничтожена. При этом Крук добавил, что сейчас также очевидно, что Россия, напротив, имеет большие резервы и обладает в достаточном количестве новыми видами оружия, включая дроны, танки и истребители."Объективно ВСУ измотаны. Если он (Зеленский. — Прим. ред.) попытается подтолкнуть их к новому наступлению, то как он это себе представляет? Кто пойдет? Если у тебя нет людей, то у тебя нет армии, ты не можешь просто купить новые войска", — резюмировал он.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html
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в мире, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Британская разведывательная служба MI6, НАТО
"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ

Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся выполнять приказ Зеленского идти в наступление

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинские военные откажутся идти в новое наступление, если президент Владимир Зеленский отдаст такой приказ, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, <…> и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. <…> Его армия просто не пойдет в новое наступление", — отметил он.
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Вчера, 16:12
По словам эксперта, Киеву не удалось добиться никаких результатов на передовой, а украинская армия оказалась практически уничтожена. При этом Крук добавил, что сейчас также очевидно, что Россия, напротив, имеет большие резервы и обладает в достаточном количестве новыми видами оружия, включая дроны, танки и истребители.
"Объективно ВСУ измотаны. Если он (Зеленский. — Прим. ред.) попытается подтолкнуть их к новому наступлению, то как он это себе представляет? Кто пойдет? Если у тебя нет людей, то у тебя нет армии, ты не можешь просто купить новые войска", — резюмировал он.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБританская разведывательная служба MI6НАТО
 
 
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