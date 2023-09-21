https://ria.ru/20230921/vsu-1897893309.html

"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ

"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023

"Прорвем оборону". В Британии заговорили о неожиданном шаге ВСУ

Украинские военные откажутся идти в новое наступление, если президент Владимир Зеленский отдаст такой приказ, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:34

2023-09-21T21:34

2023-09-21T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинские военные откажутся идти в новое наступление, если президент Владимир Зеленский отдаст такой приказ, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, <…> и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. <…> Его армия просто не пойдет в новое наступление", — отметил он.По словам эксперта, Киеву не удалось добиться никаких результатов на передовой, а украинская армия оказалась практически уничтожена. При этом Крук добавил, что сейчас также очевидно, что Россия, напротив, имеет большие резервы и обладает в достаточном количестве новыми видами оружия, включая дроны, танки и истребители."Объективно ВСУ измотаны. Если он (Зеленский. — Прим. ред.) попытается подтолкнуть их к новому наступлению, то как он это себе представляет? Кто пойдет? Если у тебя нет людей, то у тебя нет армии, ты не можешь просто купить новые войска", — резюмировал он.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897851946.html

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в мире, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6, нато