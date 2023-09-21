https://ria.ru/20230921/vsu-1897793183.html

СМИ: Пентагон запретил ВСУ использовать оружие США для ударов по России

СМИ: Пентагон запретил ВСУ использовать оружие США для ударов по России - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: Пентагон запретил ВСУ использовать оружие США для ударов по России

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предостерег главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного от использования оружия США... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:13

2023-09-21T15:13

2023-09-21T17:01

россия

украина

сша

марк милли

валерий залужный

дмитрий песков

нато

f-16

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предостерег главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного от использования оружия США на территории России после того, как произошла атака Кремля беспилотником, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. Как отмечает Игнатиус, Милли тесно сотрудничал с Залужным во время конфликта РФ с Украиной. "После того, как в 2023 году украинские военные запустили беспилотник по Кремлю, Милли... предупредил Залужного, чтобы ВСУ "не использовали американское оружие" в подобных атаках внутри России", - заявил Игнатиус со ссылкой на неназванные источники. Обозреватель также назвал расчетливым подход Милли к поставке вооружения на Украину, в частности, в вопросе поставки систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16. В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html

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украина

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россия, украина, сша, марк милли, валерий залужный, дмитрий песков, нато, f-16, в мире