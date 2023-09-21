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В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о "лучшем оружии России" - РИА Новости, 21.09.2023
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05:20 21.09.2023 (обновлено: 06:21 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vsu-1897690668.html
В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о "лучшем оружии России"
В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о "лучшем оружии России" - РИА Новости, 21.09.2023
В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о "лучшем оружии России"
Российский беспилотник "Ланцет" может поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:20
2023-09-21T06:21
германия
в мире
вооруженные силы украины
россия
беспилотник "ланцет"
украина
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" может поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", — прокомментировал журналист.Он добавил, что ранее считалось, что "Ланцеты" могут поражать цели на расстоянии до 45 километров, однако после последнего удара беспилотника по украинскому истребителю аппарату пришлось преодолеть около 80 километров.Как сообщил источник РИА Новости, накануне российские военные смогли поразить Миг-29 на украинском аэродроме прямым попаданием в кабину с расстояния в 80 километров. Собеседник агентства пояснил, что удары на такие дистанции стали возможны благодаря нескольким новшествам в этой беспилотной системе.
https://ria.ru/20230915/lantset-1896497954.html
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германия, в мире, вооруженные силы украины, россия, беспилотник "ланцет", украина
Германия, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотник "Ланцет", Украина
В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о "лучшем оружии России"

Журналист Репке: лучший российский беспилотник "Ланцет" доставит ВСУ проблемы

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" может поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.
«
"Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", — прокомментировал журналист.
Он добавил, что ранее считалось, что "Ланцеты" могут поражать цели на расстоянии до 45 километров, однако после последнего удара беспилотника по украинскому истребителю аппарату пришлось преодолеть около 80 километров.
Как сообщил источник РИА Новости, накануне российские военные смогли поразить Миг-29 на украинском аэродроме прямым попаданием в кабину с расстояния в 80 километров. Собеседник агентства пояснил, что удары на такие дистанции стали возможны благодаря нескольким новшествам в этой беспилотной системе.
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 12:33
 
ГерманияВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияБеспилотник "Ланцет"Украина
 
 
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