https://ria.ru/20230921/vsu-1897690668.html

В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о "лучшем оружии России"

В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о "лучшем оружии России" - РИА Новости, 21.09.2023

В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о "лучшем оружии России"

Российский беспилотник "Ланцет" может поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T05:20

2023-09-21T05:20

2023-09-21T06:21

германия

в мире

вооруженные силы украины

россия

беспилотник "ланцет"

украина

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" может поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", — прокомментировал журналист.Он добавил, что ранее считалось, что "Ланцеты" могут поражать цели на расстоянии до 45 километров, однако после последнего удара беспилотника по украинскому истребителю аппарату пришлось преодолеть около 80 километров.Как сообщил источник РИА Новости, накануне российские военные смогли поразить Миг-29 на украинском аэродроме прямым попаданием в кабину с расстояния в 80 километров. Собеседник агентства пояснил, что удары на такие дистанции стали возможны благодаря нескольким новшествам в этой беспилотной системе.

https://ria.ru/20230915/lantset-1896497954.html

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германия, в мире, вооруженные силы украины, россия, беспилотник "ланцет", украина