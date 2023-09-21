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В Молдавии задержали двух депутатов оппозиционной партии "Возрождение" - РИА Новости, 21.09.2023
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22:16 21.09.2023 (обновлено: 23:13 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vozozhdenie-1897899239.html
В Молдавии задержали двух депутатов оппозиционной партии "Возрождение"
В Молдавии задержали двух депутатов оппозиционной партии "Возрождение" - РИА Новости, 21.09.2023
В Молдавии задержали двух депутатов оппозиционной партии "Возрождение"
Депутатов парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован задержали на 72 часа, передает Moldova 1 со ссылкой на... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:16
2023-09-21T23:13
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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Депутатов парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован задержали на 72 часа, передает Moldova 1 со ссылкой на исполняющего обязанности генпрокурора Иона Мунтяну. "Исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну сообщил, что депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован были задержаны на 72 часа. Антикоррупционная прокуратура обвиняет их в получении незаконного финансирования от преступной группировки "Шор", отмывании денег и пассивной коррупции", — сообщил телеканал. Ранее в четверг парламент Молдавии одобрил запрос прокуратуры и лишил Нестеровского и Лозован депутатской неприкосновенности.Кроме того, антикоррупционная прокуратура провела 20 обысков в домах председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов политформирования по делу о незаконном финансировании. В результате были изъяты документы, мобильные телефоны, компьютеры, наличные деньги, также был задержан один человек.Как заявила глава ведомства Вероника Драгалин, прокуроры четыре месяца собирали доказательства того, что Илан Шор после запрета в стране его партии "Шор" решил профинансировать несколько политических сил, чтобы помочь им победить на выборах, а затем получить от них защиту своих интересов. По версии следствия, Нестеровский вместе с Шором участвовал в вербовке человека, возглавлявшего одну из партий, лично передав ему деньги. Лозован подозревают в причастности к попытке подкупа мэра города Окница. Партия "Возрождение" создана в 2012 году, ее основали бывшие члены компартии. "Возрождение" регулярно проводит антиправительственные акции, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание неконституционной правящей партии "Действие и солидарность", а в конце августа — за вступление республики в Евразийский экономический союз.
https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор, мария захарова, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Мария Захарова, Возрождение, Евросоюз, Евразийский экономический союз
В Молдавии задержали двух депутатов оппозиционной партии "Возрождение"

В Молдавии задержали депутатов парламента от оппозиционной партии "Возрождение"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Депутатов парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован задержали на 72 часа, передает Moldova 1 со ссылкой на исполняющего обязанности генпрокурора Иона Мунтяну.
"Исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну сообщил, что депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован были задержаны на 72 часа. Антикоррупционная прокуратура обвиняет их в получении незаконного финансирования от преступной группировки "Шор", отмывании денег и пассивной коррупции", — сообщил телеканал.
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Ранее в четверг парламент Молдавии одобрил запрос прокуратуры и лишил Нестеровского и Лозован депутатской неприкосновенности.
Кроме того, антикоррупционная прокуратура провела 20 обысков в домах председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов политформирования по делу о незаконном финансировании. В результате были изъяты документы, мобильные телефоны, компьютеры, наличные деньги, также был задержан один человек.
Как заявила глава ведомства Вероника Драгалин, прокуроры четыре месяца собирали доказательства того, что Илан Шор после запрета в стране его партии "Шор" решил профинансировать несколько политических сил, чтобы помочь им победить на выборах, а затем получить от них защиту своих интересов.
По версии следствия, Нестеровский вместе с Шором участвовал в вербовке человека, возглавлявшего одну из партий, лично передав ему деньги. Лозован подозревают в причастности к попытке подкупа мэра города Окница.
Партия "Возрождение" создана в 2012 году, ее основали бывшие члены компартии. "Возрождение" регулярно проводит антиправительственные акции, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание неконституционной правящей партии "Действие и солидарность", а в конце августа — за вступление республики в Евразийский экономический союз.
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В миреМолдавияРоссияИлан ШорМария ЗахароваВозрождениеЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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