https://ria.ru/20230921/vozozhdenie-1897899239.html

В Молдавии задержали двух депутатов оппозиционной партии "Возрождение"

В Молдавии задержали двух депутатов оппозиционной партии "Возрождение" - РИА Новости, 21.09.2023

В Молдавии задержали двух депутатов оппозиционной партии "Возрождение"

Депутатов парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован задержали на 72 часа, передает Moldova 1 со ссылкой на... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:16

2023-09-21T22:16

2023-09-21T23:13

в мире

молдавия

россия

илан шор

мария захарова

возрождение

евросоюз

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Депутатов парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован задержали на 72 часа, передает Moldova 1 со ссылкой на исполняющего обязанности генпрокурора Иона Мунтяну. "Исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну сообщил, что депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован были задержаны на 72 часа. Антикоррупционная прокуратура обвиняет их в получении незаконного финансирования от преступной группировки "Шор", отмывании денег и пассивной коррупции", — сообщил телеканал. Ранее в четверг парламент Молдавии одобрил запрос прокуратуры и лишил Нестеровского и Лозован депутатской неприкосновенности.Кроме того, антикоррупционная прокуратура провела 20 обысков в домах председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов политформирования по делу о незаконном финансировании. В результате были изъяты документы, мобильные телефоны, компьютеры, наличные деньги, также был задержан один человек.Как заявила глава ведомства Вероника Драгалин, прокуроры четыре месяца собирали доказательства того, что Илан Шор после запрета в стране его партии "Шор" решил профинансировать несколько политических сил, чтобы помочь им победить на выборах, а затем получить от них защиту своих интересов. По версии следствия, Нестеровский вместе с Шором участвовал в вербовке человека, возглавлявшего одну из партий, лично передав ему деньги. Лозован подозревают в причастности к попытке подкупа мэра города Окница. Партия "Возрождение" создана в 2012 году, ее основали бывшие члены компартии. "Возрождение" регулярно проводит антиправительственные акции, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание неконституционной правящей партии "Действие и солидарность", а в конце августа — за вступление республики в Евразийский экономический союз.

https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, илан шор, мария захарова, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз