https://ria.ru/20230921/vooruzheniya-1897848714.html

Франция не прекратит поставлять вооружения Украине, считает эксперт

Франция не прекратит поставлять вооружения Украине, считает эксперт - РИА Новости, 21.09.2023

Франция не прекратит поставлять вооружения Украине, считает эксперт

Власти Франции не остановят поставки оружия и боеприпасов Украине, несмотря на призывы оппозиции последовать примеру Польши и отказаться от передачи вооружений... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:40

2023-09-21T17:40

2023-09-21T17:40

специальная военная операция на украине

украина

франция

в мире

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Власти Франции не остановят поставки оружия и боеприпасов Украине, несмотря на призывы оппозиции последовать примеру Польши и отказаться от передачи вооружений Киеву, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Франция должна по примеру Польши отказаться от поставок вооружений Украине, которая не заинтересована в мирном процессе. "Мы имеем дело с какими-то разборками между украинцами и поляками. На этом все. Никакого международного эффекта они иметь не будут… Филиппо это говорит для тех, кто за него голосует или думает голосовать. Он подтверждает свою позицию, не более того. Это не имеет никакого отношения к государственной политике Франции", - рассказал Бордачев. Кроме того, по мнению эксперта, Париж не сможет самостоятельно принять решение об остановке поставок вооружений. Этот вопрос находится под контролем НАТО, без решения Вашингтона передача оружия и боеприпасов Киеву не будет прекращена. "У Франции есть, что поставлять, поэтому американцы их держат в "ежовых рукавицах"", - заключил Бордачев. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается. Президент Анджей Дуда, комментируя напряженность в польско-украинских отношениях, возникшую на фоне эмбарго на ввоз украинского зерна, заявил, что Украина ведет себя, как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Позже пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер сообщил, что Польша поставляет вооружение Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям. В конце июля сообщалось, что Польша оказала Украине военную помощь на 3 миллиарда евро. Париж поставил Киеву ряд 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж поставит Украине 50 ракет дальнего действия Scalp для "поддержки" наступления ВСУ. В июне Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230905/lozh-1894214860.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894168657.html

https://ria.ru/20230827/frantsiya-1892529387.html

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украина, франция, в мире