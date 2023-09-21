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Греф заявил о повышении ставок по ряду вкладов в Сбербанке с 25 сентября
Греф заявил о повышении ставок по ряду вкладов в Сбербанке с 25 сентября - РИА Новости, 21.09.2023
Греф заявил о повышении ставок по ряду вкладов в Сбербанке с 25 сентября
Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта с завтрашнего дня, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября, заявил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:19
2023-09-21T15:19
2023-09-21T16:14
экономика
сбербанк россии
великий новгород
герман греф
ипотека
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта с завтрашнего дня, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября, заявил журналистам на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде глава кредитной организации Герман Греф."Ставки все у нас либо повышены, либо будут повышены. По ипотеке мы сегодня поднимаем базовые ставки на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу. Ну и затем, с 25 сентября, мы будем еще по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам", - заявил Греф.Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания, и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.Сбербанк накануне сообщал, что намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке. Максимальная доходность по вкладам сейчас составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка - 13,7%.
https://ria.ru/20230920/sberbank-1897419540.html
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экономика, сбербанк россии, великий новгород, герман греф, ипотека
Экономика, Сбербанк России, Великий Новгород, Герман Греф, Ипотека
Греф заявил о повышении ставок по ряду вкладов в Сбербанке с 25 сентября
Греф заявил о повышении ставок по ряду вкладов в Сбербанке с 25 сентября
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта с завтрашнего дня, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября, заявил журналистам на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде глава кредитной организации Герман Греф.
"Ставки все у нас либо повышены, либо будут повышены. По ипотеке мы сегодня поднимаем базовые ставки на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу. Ну и затем, с 25 сентября, мы будем еще по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам", - заявил Греф.
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Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания, и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.
Сбербанк накануне сообщал, что намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке. Максимальная доходность по вкладам сейчас составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка - 13,7%.
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