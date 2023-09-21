https://ria.ru/20230921/vklady-1897795828.html

Греф заявил о повышении ставок по ряду вкладов в Сбербанке с 25 сентября

Греф заявил о повышении ставок по ряду вкладов в Сбербанке с 25 сентября - РИА Новости, 21.09.2023

Греф заявил о повышении ставок по ряду вкладов в Сбербанке с 25 сентября

Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта с завтрашнего дня, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября, заявил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:19

2023-09-21T15:19

2023-09-21T16:14

экономика

сбербанк россии

великий новгород

герман греф

ипотека

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта с завтрашнего дня, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября, заявил журналистам на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде глава кредитной организации Герман Греф."Ставки все у нас либо повышены, либо будут повышены. По ипотеке мы сегодня поднимаем базовые ставки на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу. Ну и затем, с 25 сентября, мы будем еще по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам", - заявил Греф.Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания, и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.Сбербанк накануне сообщал, что намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке. Максимальная доходность по вкладам сейчас составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка - 13,7%.

https://ria.ru/20230920/sberbank-1897419540.html

https://realty.ria.ru/20230921/distsiplina-1897753331.html

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экономика, сбербанк россии, великий новгород, герман греф, ипотека