https://ria.ru/20230921/virus-1897849952.html
В водах Марианской впадины обнаружили самый глубоководный вирус
В водах Марианской впадины обнаружили самый глубоководный вирус - РИА Новости, 21.09.2023
В водах Марианской впадины обнаружили самый глубоководный вирус
Новый вирус, получивший название vB_HmeY_H4907, обнаружен на рекордной глубине в 8,9 тысячи метров в Марианской впадине, следует из отчета, опубликованного в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:45
2023-09-21T17:45
2023-09-21T17:45
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новый вирус, получивший название vB_HmeY_H4907, обнаружен на рекордной глубине в 8,9 тысячи метров в Марианской впадине, следует из отчета, опубликованного в журнале Microbiology Spectrum. "Обнаружен умеренный фаг vB_HmeY_H4907, инфицирующего Halomonas meridiana H4907, выделенного из поверхностных отложений Марианской впадины на глубине 8900 метров. Насколько нам известно, это самый глубоко изолированный сифовирус из океана", - пишут авторы исследования. Новый вирус относится к бактериофагам, которые заражают только клетки бактерий. Они являются наиболее распространенными формами жизни на планете и играют важную роль в экологии океана. Обнаруженный вирус не способен заразить человека. Как полагают ученые, vB_HmeY_H4907 может получить широкое распространение в морской среде, несмотря на то, что он был обнаружен лишь недавно. Полученные данные дадут новое представление о геномных, филогенетических и экологических характеристиках нового вирусного семейства, а именно Suviridae, отмечается в материале исследования.
https://ria.ru/20230727/nauka-1886449594.html
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космос - риа наука
В водах Марианской впадины обнаружили самый глубоководный вирус
В водах Марианской впадины обнаружили самый глубоководный вирус vB_HmeY_H4907
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Новый вирус, получивший название vB_HmeY_H4907, обнаружен на рекордной глубине в 8,9 тысячи метров в Марианской впадине, следует из отчета, опубликованного в журнале Microbiology Spectrum
.
"Обнаружен умеренный фаг vB_HmeY_H4907, инфицирующего Halomonas meridiana H4907, выделенного из поверхностных отложений Марианской впадины на глубине 8900 метров. Насколько нам известно, это самый глубоко изолированный сифовирус из океана", - пишут авторы исследования.
Новый вирус относится к бактериофагам, которые заражают только клетки бактерий. Они являются наиболее распространенными формами жизни на планете и играют важную роль в экологии океана. Обнаруженный вирус не способен заразить человека.
Как полагают ученые, vB_HmeY_H4907 может получить широкое распространение в морской среде, несмотря на то, что он был обнаружен лишь недавно. Полученные данные дадут новое представление о геномных, филогенетических и экологических характеристиках нового вирусного семейства, а именно Suviridae, отмечается в материале исследования.
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