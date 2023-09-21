https://ria.ru/20230921/veto-1897697086.html

Постпред Крыма заявил, что право вето России никто не отберет

Постпред Крыма заявил, что право вето России никто не отберет - РИА Новости, 21.09.2023

Постпред Крыма заявил, что право вето России никто не отберет

Право вето России в Совете безопасности ООН завоевано многонациональным российским народом в кровопролитной войне с нацизмом и его не в праве кто-либо отобрать, РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T07:53

2023-09-21T07:53

2023-09-21T07:53

россия

ссср

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георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Право вето России в Совете безопасности ООН завоевано многонациональным российским народом в кровопролитной войне с нацизмом и его не в праве кто-либо отобрать, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето, "Приходится напомнить, что право вето России является святым достоянием многонационального российского народа, принесшего на алтарь Победы над нацизмом 27 миллионов жизней наших великих предков. Отобрать это право не может никто. И предательство Киевом и лично Зеленским созданного вместо СССР содружества государств, в котором по определению не могло быть места врагам и ненавистникам нашего единения и братства, никогда не будет принято ни русскими, ни другими народами русского корня. Это право отождествляется с правом нашего народа на жизнь", - сказал Мурадов. Он особо отметил, что на "бессмысленные инсинуации Зеленского, лишившего себя истории своей Родины и народа, памяти своих предков-антифашистов" приходится отвечать, так как они прозвучали с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, созданной державами – победительницами нацизма, который сегодня олицетворяет власть Зеленского. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.

https://ria.ru/20230920/oon-1897659374.html

https://ria.ru/20230921/reforma-1897682190.html

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россия, ссср, киев, георгий мурадов, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, в мире