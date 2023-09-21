https://ria.ru/20230921/vengriya-1897806949.html

ЕС призывал Венгрию не видеться с коллегами из России в ООН, заявил Сийярто

ЕС призывал Венгрию не видеться с коллегами из России в ООН, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.09.2023

ЕС призывал Венгрию не видеться с коллегами из России в ООН, заявил Сийярто

Союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:50

2023-09-21T15:50

2023-09-21T16:07

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венгрия

белоруссия

петер сийярто

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нато

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БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью китайскому телеканалу CGTN. "Я вижу, что наши коллеги и союзники из НАТО и Евросоюза на самом деле не хотят использовать эту генассамблею как платформу для диалога. Они пытались убедить нас не встречаться с представителями России и Белоруссии. Но я считаю, что это тупик. Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирное решение", - сказал Сийярто. Ранее Сийярто заявлял, что намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине недели и посоветовал западноевропейским коллегам сделать то же самое. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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венгрия

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россия, венгрия, белоруссия, петер сийярто, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире, генеральная ассамблея оон