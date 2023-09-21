В Херсонской области прокомментировали условия Зеленского по миру
Политик Ниметуллаев назвал условия Зеленского по миру криком отчаяния
© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев назвал криком отчаяния и беспомощности требования Владимира Зеленского вывести войска из новых российских регионов.
Зеленский, выступая в среду на заседании Совбеза ООН, заявил о двух пункта для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
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"От Зеленского уже открещиваются и его западные партнеры. Все его требования нереальны, и это прекрасно все понимают. На его хотелки все меньше реагируют на Западе. Всё это крик беспомощности и отчаяния. Зеленский рассчитывал на какое-то контрнаступление, а по факту оно полностью провалилось", - сказал Ниметуллаев РИА Новости.
Он добавил, что Крым, Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР стали частью Российской Федерации на основании проведенных там легитимных референдумов, и никто не имеет права ставить под сомнение или пытаться отменить выбор населения вернуться на свою историческую родину.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".