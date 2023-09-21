В Крыму прокомментировали условия Зеленского по миру
Депутат Шонус назвал условия Зеленского по миру солипсизмом и популизмом
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал солипсизмом и популизмом условия Владимира Зеленского по прекращению боевых действий.
Зеленский, выступая в среду на заседании Совбеза ООН, заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
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"Неадекватные высказывания очень часто преследуют Зеленского. Иначе, чем солипсизм это не назовешь. Зеленский признает реальностью только собственное сознание и отвергает существование внешнего реального мира. Это уже диагноз", - сказал Шонус.
Он отметил, что Зеленский с одной стороны на законодательном уровне на Украине запрещает ведение переговоров с Россией, а с другой - выдвигает условия для прекращения боевых действий.
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"Кому он выдвигает условия, с кем он собрался вести переговоры? Видимо, сам с собой. Его заявления являются обычным популизмом. Ни к чему хорошему это позерство Зеленского не приведет", - подчеркнул Шонус.
Солипсизм в философии - крайний субъективизм, признающий единственной реальностью личность познающего и рассматривающий объективную действительность только в качестве продукта его индивидуального восприятия.