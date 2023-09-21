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В Крыму прокомментировали условия Зеленского по миру - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/usloviya-1897700966.html
В Крыму прокомментировали условия Зеленского по миру
В Крыму прокомментировали условия Зеленского по миру - РИА Новости, 21.09.2023
В Крыму прокомментировали условия Зеленского по миру
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал солипсизмом и популизмом условия... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:52
2023-09-21T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал солипсизмом и популизмом условия Владимира Зеленского по прекращению боевых действий. Зеленский, выступая в среду на заседании Совбеза ООН, заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. "Неадекватные высказывания очень часто преследуют Зеленского. Иначе, чем солипсизм это не назовешь. Зеленский признает реальностью только собственное сознание и отвергает существование внешнего реального мира. Это уже диагноз", - сказал Шонус. Он отметил, что Зеленский с одной стороны на законодательном уровне на Украине запрещает ведение переговоров с Россией, а с другой - выдвигает условия для прекращения боевых действий. "Кому он выдвигает условия, с кем он собрался вести переговоры? Видимо, сам с собой. Его заявления являются обычным популизмом. Ни к чему хорошему это позерство Зеленского не приведет", - подчеркнул Шонус. Солипсизм в философии - крайний субъективизм, признающий единственной реальностью личность познающего и рассматривающий объективную действительность только в качестве продукта его индивидуального восприятия.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897699854.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия
В Крыму прокомментировали условия Зеленского по миру

Депутат Шонус назвал условия Зеленского по миру солипсизмом и популизмом

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал солипсизмом и популизмом условия Владимира Зеленского по прекращению боевых действий.
Зеленский, выступая в среду на заседании Совбеза ООН, заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
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«
"Неадекватные высказывания очень часто преследуют Зеленского. Иначе, чем солипсизм это не назовешь. Зеленский признает реальностью только собственное сознание и отвергает существование внешнего реального мира. Это уже диагноз", - сказал Шонус.
Он отметил, что Зеленский с одной стороны на законодательном уровне на Украине запрещает ведение переговоров с Россией, а с другой - выдвигает условия для прекращения боевых действий.
«
"Кому он выдвигает условия, с кем он собрался вести переговоры? Видимо, сам с собой. Его заявления являются обычным популизмом. Ни к чему хорошему это позерство Зеленского не приведет", - подчеркнул Шонус.
Солипсизм в философии - крайний субъективизм, признающий единственной реальностью личность познающего и рассматривающий объективную действительность только в качестве продукта его индивидуального восприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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