https://ria.ru/20230921/ukraine-1897859491.html

На Украине разрешили писать слово "Россия" с маленькой буквы

На Украине разрешили писать слово "Россия" с маленькой буквы - РИА Новости, 21.09.2023

На Украине разрешили писать слово "Россия" с маленькой буквы

Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова "Россия", "Российская Федерация", "Москва" с маленькой буквы в текстах... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:30

2023-09-21T18:30

2023-09-21T18:33

украина

максим бужанский

в мире

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова "Россия", "Российская Федерация", "Москва" с маленькой буквы в текстах неофициального содержания, пишет агентство "Украинские новости". Депутат Верховной рады Максим Бужанский 7 сентября сообщил, что министр образования Украины Оксен Лисовой подписал приказ, согласно которому в стране слова "Российская Федерация" необходимо писать с заглавных букв, вопреки сложившейся в последнее время на Украине практике. Позже Лисовой пояснил, что возглавляемое им министерство приняло решение писать слова "Российская Федерация" в документах с заглавных букв из-за требований минюста. "Национальная комиссия по стандартам государственного языка… сообщает, что написание названий "Российская Федерация", "Россия", "Москва", "Московия", "Московское царство", "Российская империя", "Государственная дума РФ" и так далее со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера", - пишут "Украинские новости" со ссылкой на заявление Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897413119.html

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украина, максим бужанский, в мире