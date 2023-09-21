https://ria.ru/20230921/ukraina-1897883444.html

Белый дом заявил, что в пакет помощи Украине войдут боеприпасы для HIMARS

Белый дом заявил, что в пакет помощи Украине войдут боеприпасы для HIMARS - РИА Новости, 21.09.2023

Белый дом заявил, что в пакет помощи Украине войдут боеприпасы для HIMARS

Президент США Джо Байден анонсирует в четверг новый пакет военной помощи Украине, куда войдут "значительные" средства ПВО и кассетные боеприпасы, но не... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:27

2023-09-21T20:27

2023-09-21T20:41

украина

в мире

сша

джо байден

джейк салливан

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсирует в четверг новый пакет военной помощи Украине, куда войдут "значительные" средства ПВО и кассетные боеприпасы, но не оперативно-тактические ракеты, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.Объявление о новых поставках приурочено к визиту в Белый дом Владимира Зеленского, для которого это будет шестая очная встреча с Байденом и третья - в вашингтонской резиденции президента."Президент Байден объявит о новом пакете военного содействия сегодня, куда войдут значительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить своих граждан", - сказал Салливан на брифинге.Помощь, по его словам, также включает оружие и технику, необходимые для поддержания темпов украинского контрнаступления. Салливан упомянул, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS, кассетные снаряды, противотанковые средства.Ракеты ATCMS, о которых просят украинцы, они пока не получат, однако такая возможность продолжает рассматриваться, добавил чиновник.

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

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украина, в мире, сша, джо байден, джейк салливан, владимир зеленский