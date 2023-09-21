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Сийярто прокомментировал жалобу Украины в ВТО - РИА Новости, 21.09.2023
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19:14 21.09.2023 (обновлено: 19:34 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897871302.html
Сийярто прокомментировал жалобу Украины в ВТО
Сийярто прокомментировал жалобу Украины в ВТО - РИА Новости, 21.09.2023
Сийярто прокомментировал жалобу Украины в ВТО
Венгрия не допустит, чтобы поставки украинского зерна навредили ее фермерам и рынку, а изначальные договоренности с Киевом касались лишь транзита... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:14
2023-09-21T19:34
экономика
украина
киев
венгрия
всемирная торговая организация (вто)
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Венгрия не допустит, чтобы поставки украинского зерна навредили ее фермерам и рынку, а изначальные договоренности с Киевом касались лишь транзита продовольствия, а не его импорта, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто."Этот вопрос предельно ясен. Мы в Венгрии сделали огромные инвестиции, чтобы обеспечить транзитные поставки (зерна) Украины через Венгрию в порты Хорватии или Румынии. И мы держим этот транзитный коридор открытым", - сказал Сийярто на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, комментируя поданный Киевом иск во Всемирную торговую организацию.По словам министра, первоначальная договоренность по украинскому зерну не предполагала его попадание на венгерский рынок."Это разрушает наш рынок, уничтожает фермеров, и очевидно, что мы этого не допустим. Но первоначальное соглашение касалось не импорта зерна в Венгрию, а обеспечения транзита. И мы продолжаем его обеспечивать. Так что, если честно, мы не понимаем подход Украины и ее позицию", - указал собеседник агентства.В заключение он дал понять, что ситуация по данному вопросу "очевидна", однако Венгрия готова провести контакты с украинской стороной, если это будет необходимо.Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины. В ответ Киев подал в ВТО иски к этим трем странам. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы. Словакия, Венгрия и Польша, в свою очередь, решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины.
https://ria.ru/20230920/zerno-1897606088.html
https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html
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экономика, украина, киев, венгрия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Украина, Киев, Венгрия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Сийярто прокомментировал жалобу Украины в ВТО

Сийярто: договоренность с Киевом касалась лишь транзита зерна

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Венгрия не допустит, чтобы поставки украинского зерна навредили ее фермерам и рынку, а изначальные договоренности с Киевом касались лишь транзита продовольствия, а не его импорта, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Этот вопрос предельно ясен. Мы в Венгрии сделали огромные инвестиции, чтобы обеспечить транзитные поставки (зерна) Украины через Венгрию в порты Хорватии или Румынии. И мы держим этот транзитный коридор открытым", - сказал Сийярто на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, комментируя поданный Киевом иск во Всемирную торговую организацию.
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По словам министра, первоначальная договоренность по украинскому зерну не предполагала его попадание на венгерский рынок.
"Это разрушает наш рынок, уничтожает фермеров, и очевидно, что мы этого не допустим. Но первоначальное соглашение касалось не импорта зерна в Венгрию, а обеспечения транзита. И мы продолжаем его обеспечивать. Так что, если честно, мы не понимаем подход Украины и ее позицию", - указал собеседник агентства.
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В заключение он дал понять, что ситуация по данному вопросу "очевидна", однако Венгрия готова провести контакты с украинской стороной, если это будет необходимо.
Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины. В ответ Киев подал в ВТО иски к этим трем странам. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы. Словакия, Венгрия и Польша, в свою очередь, решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины.
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