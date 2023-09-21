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В Дакке допустили наличие закулисных дискуссий по урегулированию на Украине
В Дакке допустили наличие закулисных дискуссий по урегулированию на Украине - РИА Новости, 21.09.2023
В Дакке допустили наличие закулисных дискуссий по урегулированию на Украине
Члены мирового сообщества с высокой вероятностью "за кулисами" обсуждают варианты урегулирования конфликта на Украине, которые были приемлемы как для Москвы,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:08
2023-09-21T19:08
2023-09-21T19:08
бангладеш
украина
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Члены мирового сообщества с высокой вероятностью "за кулисами" обсуждают варианты урегулирования конфликта на Украине, которые были приемлемы как для Москвы, так и для Киева, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра Бангладеш по вопросам энергетики Тауфик-и-Элахи Чоудхури. "Я уверен, что "за кулисами" выдвигаются инициативы, направленные на то, чтобы прийти к решению и выработать условия для мирного урегулирования. Такие, которые будут выгодны всем: Украине и России, и нам. Моя просьба состоит в том, чтобы отыскать пути восстановления мира в этой части света и во всех остальных", - сказал Чоудхури, находящийся в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На вопрос о том, уделяется ли в достаточной степени внимания данной проблеме на мероприятиях ГА ООН, советник премьера Бангладеш ответил, что такие обсуждения "обычно протекают не публично, а в закрытом формате". "Мы продолжаем надеяться на то, что участники Генеральной Ассамблеи и те, кто стремится стать посредниками между этими (конфликтующими странами), попытаются найти пути (разрешения конфликта)", - добавил в заключение собеседник агентства.
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бангладеш, украина, в мире
Бангладеш, Украина, В мире
В Дакке допустили наличие закулисных дискуссий по урегулированию на Украине
В Дакке допустили, что мировое сообщество ведет закулисные дискуссии по Украине
ООН, 21 сен – РИА Новости. Члены мирового сообщества с высокой вероятностью "за кулисами" обсуждают варианты урегулирования конфликта на Украине, которые были приемлемы как для Москвы, так и для Киева, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра Бангладеш по вопросам энергетики Тауфик-и-Элахи Чоудхури.
«
"Я уверен, что "за кулисами" выдвигаются инициативы, направленные на то, чтобы прийти к решению и выработать условия для мирного урегулирования. Такие, которые будут выгодны всем: Украине и России
, и нам. Моя просьба состоит в том, чтобы отыскать пути восстановления мира в этой части света и во всех остальных", - сказал Чоудхури, находящийся в Нью-Йорке
, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
.
На вопрос о том, уделяется ли в достаточной степени внимания данной проблеме на мероприятиях ГА ООН, советник премьера Бангладеш ответил, что такие обсуждения "обычно протекают не публично, а в закрытом формате".
"Мы продолжаем надеяться на то, что участники Генеральной Ассамблеи и те, кто стремится стать посредниками между этими (конфликтующими странами), попытаются найти пути (разрешения конфликта)", - добавил в заключение собеседник агентства.
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