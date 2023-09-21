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В трех областях на юге Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях на юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023
В трех областях на юге Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в трех областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:51
2023-09-21T18:51
2023-09-21T18:51
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в трех областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины прозвучал около 18.35 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, кировоградская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В трех областях на юге Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили тревогу