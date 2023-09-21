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Минобороны Швеции передало Украине десять танков Stridsvagn 122
Минобороны Швеции передало Украине десять танков Stridsvagn 122 - РИА Новости, 21.09.2023
Минобороны Швеции передало Украине десять танков Stridsvagn 122
Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122, они уже были доставлены, сообщило шведское министерство обороны. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:58
2023-09-21T15:58
2023-09-21T15:58
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122, они уже были доставлены, сообщило шведское министерство обороны. "Теперь десять шведских танков Stridsvagn 122 на месте на Украине. С украинскими экипажами, обученными в Швеции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте шведского минобороны. Stridsvagn 122 – шведский вариант немецкого танка Leopard 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897773201.html
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В мире, Украина, Россия, Швеция, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Минобороны Швеции передало Украине десять танков Stridsvagn 122
МО Швеции передало Украине десять танков Stridsvagn 122