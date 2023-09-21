Посол России в Лондоне заявил об изменении британской риторики по Украине
Келин: Британия из-за провала контрнаступления ВСУ меняет риторику по Украине
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Британская риторика в отношении украинского конфликта меняется на фоне провала контрнаступления ВСУ, Лондон призывает готовиться к затяжному противостоянию, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".
"Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается. Призывают (британские власти - ред.) сейчас готовиться к затяжному конфликту. Говорят, что залогом успеха в этом затяжном конфликте станет глубина стратегических ресурсов каждой из сторон. Хотя откуда этой глубине взяться на Украине?", - заявил Келин.
Дипломат отметил, что британские власти на публику по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Украины, но "некоторые собеседники" представителей российского посольства намекают о существовании "размышлений" на тему политического урегулирования украинского кризиса. Келин подчеркнул, что пока подобные разговоры в Великобритании носят "закрытый характер".
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс после встречи контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн заявил, что Лондон дополнительно передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, Шэппс добавил, что в ближайшие месяцы ведомство будет работать в приоритетных областях поддержки Украины, в частности обеспечения средств противовоздушной обороны и обучении военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".