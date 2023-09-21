https://ria.ru/20230921/ukraina-1897773201.html

Планы Байдена по Украине вызвали панику в конгрессе США

Планы Байдена по Украине вызвали панику в конгрессе США - РИА Новости, 21.09.2023

Планы Байдена по Украине вызвали панику в конгрессе США

Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал в статье для The American Conservative перестать финансировать Украину. "Чем дольше будет продолжаться этот военный... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:19

2023-09-21T14:19

2023-09-21T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

рэнд пол

конгресс сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал в статье для The American Conservative перестать финансировать Украину. "Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой. У ее армии могут быть какие-то неудачи, но Россия по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Давайте не будем притворяться, что участие Америки в этом конфликте не сопряжено с рисками", — говорится в публикации. В статье отмечается, что пока конфликт на Украине продолжается, каждый день рулетка совершает очередной оборот, и всякий раз есть опасность, что шарик попадет на отметку "Армагеддон". "И мы платим за эту сомнительную игру. Мы не можем делать вид, что все у нас идет нормально. Мы не можем и дальше ставить нужды других стран выше собственных. Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель американскую экономику. И конечно, мы не сможем спасти Киев, ввязавшись в войну с Россией", — резюмировалось в публикации. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897752582.html

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в мире, украина, россия, рэнд пол, конгресс сша, вооруженные силы украины, нато