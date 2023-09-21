Рейтинг@Mail.ru
Планы Байдена по Украине вызвали панику в конгрессе США - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897773201.html
Планы Байдена по Украине вызвали панику в конгрессе США
Планы Байдена по Украине вызвали панику в конгрессе США - РИА Новости, 21.09.2023
Планы Байдена по Украине вызвали панику в конгрессе США
Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал в статье для The American Conservative перестать финансировать Украину. "Чем дольше будет продолжаться этот военный... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:19
2023-09-21T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
рэнд пол
конгресс сша
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал в статье для The American Conservative перестать финансировать Украину. "Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой. У ее армии могут быть какие-то неудачи, но Россия по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Давайте не будем притворяться, что участие Америки в этом конфликте не сопряжено с рисками", — говорится в публикации. В статье отмечается, что пока конфликт на Украине продолжается, каждый день рулетка совершает очередной оборот, и всякий раз есть опасность, что шарик попадет на отметку "Армагеддон". "И мы платим за эту сомнительную игру. Мы не можем делать вид, что все у нас идет нормально. Мы не можем и дальше ставить нужды других стран выше собственных. Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель американскую экономику. И конечно, мы не сможем спасти Киев, ввязавшись в войну с Россией", — резюмировалось в публикации. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897752582.html
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897719631.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, рэнд пол, конгресс сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рэнд Пол, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Планы Байдена по Украине вызвали панику в конгрессе США

Сенатор-республиканец Пол: США не спасут Киев, ввязавшись в войну с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал в статье для The American Conservative перестать финансировать Украину.

"Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой. У ее армии могут быть какие-то неудачи, но Россия по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Давайте не будем притворяться, что участие Америки в этом конфликте не сопряжено с рисками", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности
Вчера, 12:51
В статье отмечается, что пока конфликт на Украине продолжается, каждый день рулетка совершает очередной оборот, и всякий раз есть опасность, что шарик попадет на отметку "Армагеддон".

"И мы платим за эту сомнительную игру. Мы не можем делать вид, что все у нас идет нормально. Мы не можем и дальше ставить нужды других стран выше собственных. Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель американскую экономику. И конечно, мы не сможем спасти Киев, ввязавшись в войну с Россией", — резюмировалось в публикации.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Неизбежно. В Пентагоне неожиданно описали Украину
Вчера, 11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРэнд ПолКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала