https://ria.ru/20230921/ukraina-1897766685.html

В Киеве заявили, что последующие месяцы станут тяжелыми для Украины

В Киеве заявили, что последующие месяцы станут тяжелыми для Украины - РИА Новости, 21.09.2023

В Киеве заявили, что последующие месяцы станут тяжелыми для Украины

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы будут для Украины тяжелыми на фоне проблем с инфраструктурой. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:56

2023-09-21T13:56

2023-09-21T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей кулеба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы будут для Украины тяжелыми на фоне проблем с инфраструктурой. В четверг утром украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении энергообъектов в западной и центральной частях страны, пять регионов были частично обесточены, 398 населенных пунктов остались без света. "Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры", - приводит слова Кулебы агентство Франс Пресс. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897705706.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, алексей кулеба, ситуация в днр и лнр