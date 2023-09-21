https://ria.ru/20230921/ukraina-1897766685.html
В Киеве заявили, что последующие месяцы станут тяжелыми для Украины
В Киеве заявили, что последующие месяцы станут тяжелыми для Украины - РИА Новости, 21.09.2023
В Киеве заявили, что последующие месяцы станут тяжелыми для Украины
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы будут для Украины тяжелыми на фоне проблем с инфраструктурой. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:56
2023-09-21T13:56
2023-09-21T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы будут для Украины тяжелыми на фоне проблем с инфраструктурой. В четверг утром украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении энергообъектов в западной и центральной частях страны, пять регионов были частично обесточены, 398 населенных пунктов остались без света. "Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры", - приводит слова Кулебы агентство Франс Пресс. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897705706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей кулеба, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Кулеба, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что последующие месяцы станут тяжелыми для Украины
Офис Зеленского: следующие месяцы из-за проблем с инфраструктурой будут тяжелыми