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Патрушев назвал действия англосаксов на Украине геноцидом русских
Патрушев назвал действия англосаксов на Украине геноцидом русских - РИА Новости, 21.09.2023
Патрушев назвал действия англосаксов на Украине геноцидом русских
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал геноцидом русского населения действия англосаксов на Украине после госпереворота 2014 года. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:58
2023-09-21T12:58
2023-09-21T12:58
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал геноцидом русского населения действия англосаксов на Украине после госпереворота 2014 года. "Приведя в результате кровавого государственного переворота к власти на Украине неонацистский террористический режим, англосаксы развязали геноцид русского населения. Так, начиная с 2014 года, население Донбасса, а это в большинстве русские люди, подвергается насилию и физическому уничтожению", - сказал Патрушев журналистам.
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в мире, украина, донбасс, николай патрушев, россия
В мире, Украина, Донбасс, Николай Патрушев, Россия
Патрушев назвал действия англосаксов на Украине геноцидом русских
Глава Совбеза Патрушев назвал действия англосаксов на Украине геноцидом русских