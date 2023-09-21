https://ria.ru/20230921/ukraina-1897745178.html
Киев и Варшава вместе разработают вариант взаимодействия по экспорту
Киев и Варшава вместе разработают вариант взаимодействия по экспорту - РИА Новости, 21.09.2023
Киев и Варшава вместе разработают вариант взаимодействия по экспорту
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил по телефону с польским коллегой Робертом Телусом ситуацию вокруг украинского зерна,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:30
2023-09-21T12:30
2023-09-21T12:45
украина
польша
экономика
зерновая сделка
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил по телефону с польским коллегой Робертом Телусом ситуацию вокруг украинского зерна, стороны договорились разработать вариант взаимодействия в сфере экспортной политики, сообщает пресс-служба минагрополитики Украины.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины."Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны согласовали выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта", - сообщает пресс-служба на сайте министерства.Отмечается, что стороны подтвердили "тесные и конструктивные отношения" между странами. По данным ведомства, следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему, добавили в пресс-службе.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230921/polsha-1897687856.html
https://ria.ru/20230920/polsha-1897669872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, экономика, зерновая сделка
Украина, Польша, Экономика, Зерновая сделка
Киев и Варшава вместе разработают вариант взаимодействия по экспорту
Минагрополитики Польши и Украины разработают вариант взаимодействия по экспорту
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил по телефону с польским коллегой Робертом Телусом ситуацию вокруг украинского зерна, стороны договорились разработать вариант взаимодействия в сфере экспортной политики, сообщает пресс-служба минагрополитики Украины.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Замминистра экономики Украины Тарас Качка
заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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"Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны согласовали выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта", - сообщает пресс-служба на сайте министерства.
Отмечается, что стороны подтвердили "тесные и конструктивные отношения" между странами. По данным ведомства, следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему, добавили в пресс-службе.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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