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Неизбежно. В Пентагоне неожиданно описали Украину
Неизбежно. В Пентагоне неожиданно описали Украину - РИА Новости, 21.09.2023
Неизбежно. В Пентагоне неожиданно описали Украину
Украина стала лабораторией для военных специалистов, заявила помощник министра обороны США Мара Карлин, выступая в Университете Рональда Рейгана. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:02
2023-09-21T11:02
2023-09-21T11:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина стала лабораторией для военных специалистов, заявила помощник министра обороны США Мара Карлин, выступая в Университете Рональда Рейгана. "Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось. <…> Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций", — сказала она. По словам Карлин, в конфликте на Украине отрабатывается среди прочего использование технологий искусственного интеллекта. ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230921/berbok-1897705285.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, США
Неизбежно. В Пентагоне неожиданно описали Украину
Пентагон назвал Украину лабораторией по изучению военных инноваций