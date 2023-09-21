https://ria.ru/20230921/ukraina-1897719631.html

Неизбежно. В Пентагоне неожиданно описали Украину

Неизбежно. В Пентагоне неожиданно описали Украину - РИА Новости, 21.09.2023

Неизбежно. В Пентагоне неожиданно описали Украину

Украина стала лабораторией для военных специалистов, заявила помощник министра обороны США Мара Карлин, выступая в Университете Рональда Рейгана. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:02

2023-09-21T11:02

2023-09-21T11:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина стала лабораторией для военных специалистов, заявила помощник министра обороны США Мара Карлин, выступая в Университете Рональда Рейгана. "Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось. <…> Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций", — сказала она. По словам Карлин, в конфликте на Украине отрабатывается среди прочего использование технологий искусственного интеллекта. ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230921/berbok-1897705285.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, сша