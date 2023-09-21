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Пять регионов Украины частично остались без света - РИА Новости, 21.09.2023
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10:57 21.09.2023 (обновлено: 11:19 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897718516.html
Пять регионов Украины частично остались без света
Пять регионов Украины частично остались без света - РИА Новости, 21.09.2023
Пять регионов Украины частично остались без света
Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять регионов, сообщила украинская национальная энергетическая... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:57
2023-09-21T11:19
специальная военная операция на украине
украина
в мире
укрэнерго
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять регионов, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки украинских войск на Крым. Российскими средствами ПВО были уничтожены 19 беспилотников."В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за шесть месяцев атаки есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частично обесточены Ровненская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что взрывом повреждены сети энергоснабжающих компаний (облэнерго) в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались после отбоя тревоги, идет восстановление питания потребителей. По данным компании, из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 398 населенных пунктов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897700522.html
https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897707624.html
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украина, в мире, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Укрэнерго
Пять регионов Украины частично остались без света

Из-за повреждения энергообъектов 5 регионов Украины частично остались без света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять регионов, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки украинских войск на Крым. Российскими средствами ПВО были уничтожены 19 беспилотников.
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"В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за шесть месяцев атаки есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частично обесточены Ровненская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что взрывом повреждены сети энергоснабжающих компаний (облэнерго) в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались после отбоя тревоги, идет восстановление питания потребителей. По данным компании, из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 398 населенных пунктов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреУкрэнерго
 
 
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