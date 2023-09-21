Пять регионов Украины частично остались без света
Из-за повреждения энергообъектов 5 регионов Украины частично остались без света
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять регионов, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки украинских войск на Крым. Российскими средствами ПВО были уничтожены 19 беспилотников.
"В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за шесть месяцев атаки есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частично обесточены Ровненская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что взрывом повреждены сети энергоснабжающих компаний (облэнерго) в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались после отбоя тревоги, идет восстановление питания потребителей. По данным компании, из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 398 населенных пунктов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.