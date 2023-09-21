https://ria.ru/20230921/ukraina-1897718516.html

Пять регионов Украины частично остались без света

Пять регионов Украины частично остались без света - РИА Новости, 21.09.2023

Пять регионов Украины частично остались без света

Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять регионов, сообщила украинская национальная энергетическая... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:57

2023-09-21T10:57

2023-09-21T11:19

специальная военная операция на украине

украина

в мире

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ряд энергообъектов повреждены в западной и центральной частях Украины, частично обесточены пять регионов, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки украинских войск на Крым. Российскими средствами ПВО были уничтожены 19 беспилотников."В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за шесть месяцев атаки есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частично обесточены Ровненская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что взрывом повреждены сети энергоснабжающих компаний (облэнерго) в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались после отбоя тревоги, идет восстановление питания потребителей. По данным компании, из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 398 населенных пунктов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897700522.html

https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897707624.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, укрэнерго