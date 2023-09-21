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В Раде заявили, что Польша продолжает поставлять оружие Украине - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897712020.html
В Раде заявили, что Польша продолжает поставлять оружие Украине
В Раде заявили, что Польша продолжает поставлять оружие Украине - РИА Новости, 21.09.2023
В Раде заявили, что Польша продолжает поставлять оружие Украине
Польша продолжает поставлять оружие Украине, ей это выгодно и в финансовом плане и для собственного перевооружения, заявил депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:25
2023-09-21T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
польша
николай княжицкий
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 21 сен - РИА Новости. Польша продолжает поставлять оружие Украине, ей это выгодно и в финансовом плане и для собственного перевооружения, заявил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. "Я думаю, что Польша далее передает вооружение Украине. Польша получает за то вооружение, которое передает Украине, другое вооружение - от западных стран, от союзников. И деньги", - сказал Княжицкий в эфире радиостанции RMF FM. "Я надеюсь, что это сотрудничество с вооружением будет продолжаться. Я думаю, что мы дальше будет получать польское оружие, ибо это открывает польскому оружию дорогу в другие страны", – добавил он. В конце июля сообщалось, что Польша оказала Украине военную помощь на 3 миллиарда евро. Среди переданного вооружения - танки и другая бронетехника, истребители и беспилотные летательные аппараты, ствольная и реактивная артиллерия, различные системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, множество боеприпасов различного назначения и калибров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897483858.html
https://ria.ru/20230907/snaryady-1894832085.html
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в мире, польша, николай княжицкий, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Николай Княжицкий, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что Польша продолжает поставлять оружие Украине

Княжицкий: Польша поставляет Украине вооружение, потому что ей это выгодно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 сен - РИА Новости. Польша продолжает поставлять оружие Украине, ей это выгодно и в финансовом плане и для собственного перевооружения, заявил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается.
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"Я думаю, что Польша далее передает вооружение Украине. Польша получает за то вооружение, которое передает Украине, другое вооружение - от западных стран, от союзников. И деньги", - сказал Княжицкий в эфире радиостанции RMF FM. "Я надеюсь, что это сотрудничество с вооружением будет продолжаться. Я думаю, что мы дальше будет получать польское оружие, ибо это открывает польскому оружию дорогу в другие страны", – добавил он.
В конце июля сообщалось, что Польша оказала Украине военную помощь на 3 миллиарда евро. Среди переданного вооружения - танки и другая бронетехника, истребители и беспилотные летательные аппараты, ствольная и реактивная артиллерия, различные системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, множество боеприпасов различного назначения и калибров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаНиколай КняжицкийУкраинаВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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