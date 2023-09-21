https://ria.ru/20230921/ukraina-1897705706.html
В Ровненской области попала под удар энергетическая инфраструктура
В Ровненской области попала под удар энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 21.09.2023
В Ровненской области попала под удар энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфрастуктура Ровненской области Украины попала под удар, в Ровно частично отсутствует свет, сообщил глава областной администрации Виталий... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:34
2023-09-21T09:34
2023-09-21T10:10
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Энергетическая инфрастуктура Ровненской области Украины попала под удар, в Ровно частично отсутствует свет, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 БПЛА. "Ровненская область потерпела несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре (город Ровно - ред.). В частности, пострадали СТО", - заявил Коваль в видео, опубликованном в его телеграм-канале. По его словам, часть Ровенского района находится без электроэнергии. Бригады компании "Ровнооблэнерго" работают над восстановлением энергоснабжения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230921/sklad-1897700042.html
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в мире, ровно, ровненская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Ровненская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ровненской области попала под удар энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура Ровненской области попала под удар