https://ria.ru/20230921/ukraina-1897699854.html

Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года

Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года - РИА Новости, 21.09.2023

Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя выступление Владимира Зеленского в ООН, предложил Украине... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:36

2023-09-21T08:36

2023-09-21T11:14

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя выступление Владимира Зеленского в ООН, предложил Украине вернуться к "границам 1991 года" путем вхождения в состав России в качестве нового округа. "Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза. С учетом новых реалий, федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов", — сказал Рогов РИА Новости.По его словам, Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог "обновить репертуар" для выступления в ООН. "Он говорил об этом уже множество раз. Но Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают", - подчеркнул Рогов.Накануне Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение российских войск, включая Черноморский флот, со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230907/usloviya-1894765780.html

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896294604.html

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украина, россия, владимир рогов, в мире