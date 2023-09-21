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Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 21.09.2023 (обновлено: 11:14 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897699854.html
Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года
Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года - РИА Новости, 21.09.2023
Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года
Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя выступление Владимира Зеленского в ООН, предложил Украине... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:36
2023-09-21T11:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя выступление Владимира Зеленского в ООН, предложил Украине вернуться к "границам 1991 года" путем вхождения в состав России в качестве нового округа. "Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза. С учетом новых реалий, федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов", — сказал Рогов РИА Новости.По его словам, Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог "обновить репертуар" для выступления в ООН. "Он говорил об этом уже множество раз. Но Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают", - подчеркнул Рогов.Накануне Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение российских войск, включая Черноморский флот, со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230907/usloviya-1894765780.html
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896294604.html
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украина, россия, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Рогов, В мире
Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года

Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и стать округом России

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя выступление Владимира Зеленского в ООН, предложил Украине вернуться к "границам 1991 года" путем вхождения в состав России в качестве нового округа.
"Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза. С учетом новых реалий, федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов", — сказал Рогов РИА Новости.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
"Россия освободит": Украине рассказали, как изменятся ее границы
7 сентября, 15:07
По его словам, Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог "обновить репертуар" для выступления в ООН.
"Он говорил об этом уже множество раз. Но Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают", - подчеркнул Рогов.
Накануне Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение российских войск, включая Черноморский флот, со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир РоговВ мире
 
 
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