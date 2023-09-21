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В Туапсе пройдут тренировочные стрельбы в акватории морского порта
В Туапсе пройдут тренировочные стрельбы в акватории морского порта - РИА Новости, 21.09.2023
В Туапсе пройдут тренировочные стрельбы в акватории морского порта
Новороссийская военно-морская база проведет в пятницу учения с выполнением стрельб в акватории морского порта Туапсе, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:39
2023-09-21T16:39
2023-09-21T16:39
туапсе
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россия
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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база проведет в пятницу учения с выполнением стрельб в акватории морского порта Туапсе, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. "Двадцать второго сентября с 11.00 до 15.00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. В связи с этим в акватории будет закрыто движение судов с том числе и маломерных", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей Туапсе соблюдать спокойствие.
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туапсе, туапсинский район, россия
Туапсе, Туапсинский район, Россия
В Туапсе пройдут тренировочные стрельбы в акватории морского порта
Тренировочные стрельбы пройдут в пятницу в акватории морского порта Туапсе