https://ria.ru/20230921/ucheniya-1897822648.html

В Туапсе пройдут тренировочные стрельбы в акватории морского порта

В Туапсе пройдут тренировочные стрельбы в акватории морского порта - РИА Новости, 21.09.2023

В Туапсе пройдут тренировочные стрельбы в акватории морского порта

Новороссийская военно-морская база проведет в пятницу учения с выполнением стрельб в акватории морского порта Туапсе, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:39

2023-09-21T16:39

2023-09-21T16:39

туапсе

туапсинский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888112055_0:170:3071:1897_1920x0_80_0_0_f510523e2d2b8bdf7ad4b2a89eff1657.jpg

КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база проведет в пятницу учения с выполнением стрельб в акватории морского порта Туапсе, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. "Двадцать второго сентября с 11.00 до 15.00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. В связи с этим в акватории будет закрыто движение судов с том числе и маломерных", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей Туапсе соблюдать спокойствие.

https://ria.ru/20230921/gosduma-1897786147.html

туапсе

туапсинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туапсе, туапсинский район, россия