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Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием - РИА Новости, 21.09.2023
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13:07 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/tvz-1897755290.html
Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием
Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием - РИА Новости, 21.09.2023
Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) со 125-летним юбилеем предприятия, соответствующая... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:07
2023-09-21T13:07
общество
владимир путин
россия
тверской вагоностроительный завод
тверская область
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) со 125-летним юбилеем предприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным событием - 125-летием Тверского вагоностроительного завода. Юбилей одного из старейших отраслевых предприятий - большое событие для его коллектива и ветеранов, важная, символичная дата для всего российского железнодорожного машиностроения. И конечно, это хорошая возможность вспомнить яркую, насыщенную историю ТВЗ, в которой немало свершений и героических страниц, отдать дань уважения многим поколениям его сотрудников", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что коллектив предприятия достойно продолжает дело своих предшественников, внося вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. "Убежден, что вы и впредь будете уверенно смотреть в будущее, смело внедрять новаторские идеи, наращивать технологический и производственный потенциал предприятия", - сказал Путин. Он пожелал работникам и ветеранам завода успехов и всего самого доброго.
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общество, владимир путин, россия, тверской вагоностроительный завод, тверская область
Общество, Владимир Путин, Россия, Тверской вагоностроительный завод, Тверская область
Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием

Путин поздравил коллектив Тверского вагоностроительного завода со 125-летием

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкНовый одноэтажный купейный вагон дальнего следования Тверского вагоностроительного завода
Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования Тверского вагоностроительного завода - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования Тверского вагоностроительного завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) со 125-летним юбилеем предприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным событием - 125-летием Тверского вагоностроительного завода. Юбилей одного из старейших отраслевых предприятий - большое событие для его коллектива и ветеранов, важная, символичная дата для всего российского железнодорожного машиностроения. И конечно, это хорошая возможность вспомнить яркую, насыщенную историю ТВЗ, в которой немало свершений и героических страниц, отдать дань уважения многим поколениям его сотрудников", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что коллектив предприятия достойно продолжает дело своих предшественников, внося вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. "Убежден, что вы и впредь будете уверенно смотреть в будущее, смело внедрять новаторские идеи, наращивать технологический и производственный потенциал предприятия", - сказал Путин.
Он пожелал работникам и ветеранам завода успехов и всего самого доброго.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияТверской вагоностроительный заводТверская область
 
 
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