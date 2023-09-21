https://ria.ru/20230921/tvz-1897755290.html

Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием

Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием - РИА Новости, 21.09.2023

Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) со 125-летним юбилеем предприятия, соответствующая... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:07

2023-09-21T13:07

2023-09-21T13:07

общество

владимир путин

россия

тверской вагоностроительный завод

тверская область

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) со 125-летним юбилеем предприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным событием - 125-летием Тверского вагоностроительного завода. Юбилей одного из старейших отраслевых предприятий - большое событие для его коллектива и ветеранов, важная, символичная дата для всего российского железнодорожного машиностроения. И конечно, это хорошая возможность вспомнить яркую, насыщенную историю ТВЗ, в которой немало свершений и героических страниц, отдать дань уважения многим поколениям его сотрудников", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что коллектив предприятия достойно продолжает дело своих предшественников, внося вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. "Убежден, что вы и впредь будете уверенно смотреть в будущее, смело внедрять новаторские идеи, наращивать технологический и производственный потенциал предприятия", - сказал Путин. Он пожелал работникам и ветеранам завода успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230422/poezda-1866964812.html

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Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, тверской вагоностроительный завод, тверская область