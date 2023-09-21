Путин поздравил Тверской вагоностроительный завод со 125-летием
Путин поздравил коллектив Тверского вагоностроительного завода со 125-летием
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкНовый одноэтажный купейный вагон дальнего следования Тверского вагоностроительного завода
Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования Тверского вагоностроительного завода. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) со 125-летним юбилеем предприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным событием - 125-летием Тверского вагоностроительного завода. Юбилей одного из старейших отраслевых предприятий - большое событие для его коллектива и ветеранов, важная, символичная дата для всего российского железнодорожного машиностроения. И конечно, это хорошая возможность вспомнить яркую, насыщенную историю ТВЗ, в которой немало свершений и героических страниц, отдать дань уважения многим поколениям его сотрудников", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что коллектив предприятия достойно продолжает дело своих предшественников, внося вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. "Убежден, что вы и впредь будете уверенно смотреть в будущее, смело внедрять новаторские идеи, наращивать технологический и производственный потенциал предприятия", - сказал Путин.
Он пожелал работникам и ветеранам завода успехов и всего самого доброго.