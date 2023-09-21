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МЧС назвало причину грохота, напугавшего жителей Тулы - РИА Новости, 21.09.2023
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23:23 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/tula-1897906871.html
МЧС назвало причину грохота, напугавшего жителей Тулы
МЧС назвало причину грохота, напугавшего жителей Тулы - РИА Новости, 21.09.2023
МЧС назвало причину грохота, напугавшего жителей Тулы
Причиной напугавшего жителей Тулы звука взрыва стал переход самолета на сверхзвуковую скорость, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:23
2023-09-21T23:23
происшествия
тула
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пролетарский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Причиной напугавшего жителей Тулы звука взрыва стал переход самолета на сверхзвуковую скорость, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области. Вечером в четверг жители Пролетарского района Тулы сообщили о громком звуке взрыва. В соцсетях опубликовали видео, на котором вдалеке слышен грохот, отчего срабатывает автомобильная сигнализация. "Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость", - сообщили в ГУ МЧС.
тула
тульская область
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происшествия, тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пролетарский район
Происшествия, Тула, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пролетарский район
МЧС назвало причину грохота, напугавшего жителей Тулы

МЧС назвала переход самолета на сверхзвук причиной грохота в Туле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Причиной напугавшего жителей Тулы звука взрыва стал переход самолета на сверхзвуковую скорость, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области.
Вечером в четверг жители Пролетарского района Тулы сообщили о громком звуке взрыва. В соцсетях опубликовали видео, на котором вдалеке слышен грохот, отчего срабатывает автомобильная сигнализация.
"Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость", - сообщили в ГУ МЧС.
 
ПроисшествияТулаТульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пролетарский район
 
 
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