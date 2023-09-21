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МЧС назвало причину грохота, напугавшего жителей Тулы

МЧС назвало причину грохота, напугавшего жителей Тулы - РИА Новости, 21.09.2023

МЧС назвало причину грохота, напугавшего жителей Тулы

Причиной напугавшего жителей Тулы звука взрыва стал переход самолета на сверхзвуковую скорость, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T23:23

2023-09-21T23:23

2023-09-21T23:23

происшествия

тула

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пролетарский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Причиной напугавшего жителей Тулы звука взрыва стал переход самолета на сверхзвуковую скорость, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области. Вечером в четверг жители Пролетарского района Тулы сообщили о громком звуке взрыва. В соцсетях опубликовали видео, на котором вдалеке слышен грохот, отчего срабатывает автомобильная сигнализация. "Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость", - сообщили в ГУ МЧС.

тула

тульская область

пролетарский район

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происшествия, тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пролетарский район