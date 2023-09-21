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В Туле произошло аварийное отключение электричества
В Туле произошло аварийное отключение электричества - РИА Новости, 21.09.2023
В Туле произошло аварийное отключение электричества
Аварийное отключение электричества произошло в Зареченском районе Тулы, без света осталось почти 5 тысяч человек, сообщили РИА Новости в городской единой... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:55
2023-09-21T22:55
2023-09-21T23:07
происшествия
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жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Аварийное отключение электричества произошло в Зареченском районе Тулы, без света осталось почти 5 тысяч человек, сообщили РИА Новости в городской единой диспетчерской службе (ЕДДС)."Аварийное отключение (электричества - ред.) есть в Зареченском районе - улицы Заварная, Карпова, Максима Горького. В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок", - сказали в ЕДДС.
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происшествия, тула, жкх
В Туле произошло аварийное отключение электричества
В Туле пять тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения