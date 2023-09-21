https://ria.ru/20230921/tsentrobank-1897795399.html
Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода
Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода - РИА Новости, 21.09.2023
Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что Банк России в ближайшие полгода перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:18
2023-09-21T15:18
2023-09-21T16:15
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
герман греф
сбербанк россии
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что Банк России в ближайшие полгода перейдет к смягчению денежно-кредитной политики."Да, я ожидаю", - сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде, отвечая на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли он ждет, что ЦБ РФ в ближайшие полгода смягчит свою ДКП.Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.До сентябрьского повышения Греф уже высказывал ожидания, что высокая ставка продлится недолго и в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики.
https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896551665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Герман Греф, Сбербанк России
Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода
Греф надеется на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что Банк России в ближайшие полгода перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.
"Да, я ожидаю", - сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде
, отвечая на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли он ждет, что ЦБ РФ
в ближайшие полгода смягчит свою ДКП.
Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.
До сентябрьского повышения Греф уже высказывал ожидания, что высокая ставка продлится недолго и в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики.
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