https://ria.ru/20230921/tsentrobank-1897795399.html

Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода

Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода - РИА Новости, 21.09.2023

Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что Банк России в ближайшие полгода перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:18

2023-09-21T15:18

2023-09-21T16:15

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

герман греф

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279025_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c06e6850a145f6e32fb29cf81f00a7fa.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что Банк России в ближайшие полгода перейдет к смягчению денежно-кредитной политики."Да, я ожидаю", - сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде, отвечая на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли он ждет, что ЦБ РФ в ближайшие полгода смягчит свою ДКП.Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.До сентябрьского повышения Греф уже высказывал ожидания, что высокая ставка продлится недолго и в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики.

https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896551665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), герман греф, сбербанк россии