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ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов

ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов - РИА Новости, 21.09.2023

ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов

Центральный банк Турции повысил учётную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:06

2023-09-21T14:06

2023-09-21T14:08

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центральный банк рф (цб рф)

в мире

экономика

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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Центральный банк Турции повысил учётную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение."Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку - ставку аукционного однонедельного репо - на 500 базисных пунктов, до 30%", - говорится в заявлении центробанка.При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования - до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.

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турция, центральный банк рф (цб рф), в мире, экономика