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ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов
ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов - РИА Новости, 21.09.2023
ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов
Центральный банк Турции повысил учётную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:06
2023-09-21T14:06
2023-09-21T14:08
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Центральный банк Турции повысил учётную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение."Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку - ставку аукционного однонедельного репо - на 500 базисных пунктов, до 30%", - говорится в заявлении центробанка.При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования - до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.
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турция, центральный банк рф (цб рф), в мире, экономика
Турция, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Экономика
ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов
ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30%
АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Центральный банк
Турции повысил учётную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку - ставку аукционного однонедельного репо - на 500 базисных пунктов, до 30%", - говорится в заявлении центробанка.
При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.
Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования - до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.
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