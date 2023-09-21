https://ria.ru/20230921/trevoga-1897765601.html
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:53
2023-09-21T13:53
2023-09-21T13:53
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Сумской области была объявлена в 12.45 (совпадает с мск). Также согласно данным карты тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сигнал раздался в 13.21. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 беспилотников. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c32db98be68a4c4e95482d25396fb814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, В мире
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Сумской области Украины