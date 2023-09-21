Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/trevoga-1897765601.html
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:53
2023-09-21T13:53
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Сумской области была объявлена в 12.45 (совпадает с мск). Также согласно данным карты тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сигнал раздался в 13.21. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 беспилотников. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c32db98be68a4c4e95482d25396fb814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, В мире
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу

Власти объявили воздушную тревогу в Сумской области Украины

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы, Украина
Вид на Сумы, Украина - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Сумской области была объявлена в 12.45 (совпадает с мск). Также согласно данным карты тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сигнал раздался в 13.21.
Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 беспилотников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала