https://ria.ru/20230921/trevoga-1897765601.html

В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023

В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:53

2023-09-21T13:53

2023-09-21T13:53

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

в мире

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Сумской области была объявлена в 12.45 (совпадает с мск). Также согласно данным карты тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сигнал раздался в 13.21. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 беспилотников. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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сумская область, украина, в мире