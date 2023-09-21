Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 21.09.2023 (обновлено: 07:56 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/trevoga-1897695378.html
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:22
2023-09-21T07:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях Украины в 07.04 (совпадает с мск). В 07.08 тревога раздалась в Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях Украины. В Киеве, Киевской и Сумской областях тревогу объявили в период с 07.12 по 07.15. В 07.33 тревогу объявили в Винницкой и Житомирской областях Украины, позже тревога прозвучала в Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
киев
украина
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8d58d4b3246b3a5c41fae67d2234ddcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу

В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях Украины в 07.04 (совпадает с мск). В 07.08 тревога раздалась в Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях Украины. В Киеве, Киевской и Сумской областях тревогу объявили в период с 07.12 по 07.15. В 07.33 тревогу объявили в Винницкой и Житомирской областях Украины, позже тревога прозвучала в Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаПолтавская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала