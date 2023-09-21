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В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:22
2023-09-21T07:22
2023-09-21T07:56
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях Украины в 07.04 (совпадает с мск). В 07.08 тревога раздалась в Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях Украины. В Киеве, Киевской и Сумской областях тревогу объявили в период с 07.12 по 07.15. В 07.33 тревогу объявили в Винницкой и Житомирской областях Украины, позже тревога прозвучала в Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу
В Киеве и некоторых областях Украины второй раз объявили воздушную тревогу