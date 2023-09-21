https://ria.ru/20230921/trevoga-1897689592.html

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2023

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T04:29

2023-09-21T04:29

2023-09-21T04:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, она звучит до сих пор.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 04.26 по 04.27 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230921/bespilotniki-1897686984.html

киев

украина

житомирская область

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киев, в мире, украина, житомирская область, вооруженные силы рф