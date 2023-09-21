https://ria.ru/20230921/travma-1897686054.html
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.09.2023
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ
Елена Зеленская, вероятно, травмировала палец во время визита в США, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:34
2023-09-21T02:34
2023-09-21T02:34
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сша
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нью-йорк (город)
елена зеленская
генеральная ассамблея оон
оон
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Елена Зеленская, вероятно, травмировала палец во время визита в США, сообщило издание "Страна.ua".На фотографиях с женой Зеленского на заседании Генассамблеи ООН видно, что у нее забинтован средний палец правой руки."Кадры были сделаны на второй день визита четы Зеленских в США. В день приезда повязки на руке у первой леди Украины не было", — отметило издание.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нью-йорк (город), елена зеленская, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Украина, Нью-Йорк (город), Елена Зеленская, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ
Жена Зеленского пришла на заседании Генассамблеи ООН с забинтованным пальцем