https://ria.ru/20230921/travma-1897686054.html

Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ

Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.09.2023

Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ

Елена Зеленская, вероятно, травмировала палец во время визита в США, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T02:34

2023-09-21T02:34

2023-09-21T02:34

в мире

сша

украина

нью-йорк (город)

елена зеленская

генеральная ассамблея оон

оон

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Елена Зеленская, вероятно, травмировала палец во время визита в США, сообщило издание "Страна.ua".На фотографиях с женой Зеленского на заседании Генассамблеи ООН видно, что у нее забинтован средний палец правой руки."Кадры были сделаны на второй день визита четы Зеленских в США. В день приезда повязки на руке у первой леди Украины не было", — отметило издание.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230921/obvinenie-1897684333.html

сша

украина

нью-йорк (город)

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, нью-йорк (город), елена зеленская, генеральная ассамблея оон, оон