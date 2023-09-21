Рейтинг@Mail.ru
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/travma-1897686054.html
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.09.2023
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ
Елена Зеленская, вероятно, травмировала палец во время визита в США, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:34
2023-09-21T02:34
в мире
сша
украина
нью-йорк (город)
елена зеленская
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897685824_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_945e0eec8861afb74aaead67002a34e7.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Елена Зеленская, вероятно, травмировала палец во время визита в США, сообщило издание "Страна.ua".На фотографиях с женой Зеленского на заседании Генассамблеи ООН видно, что у нее забинтован средний палец правой руки."Кадры были сделаны на второй день визита четы Зеленских в США. В день приезда повязки на руке у первой леди Украины не было", — отметило издание.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230921/obvinenie-1897684333.html
сша
украина
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897685824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55cb15bff57cd2ab55ef4e79d8467fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, нью-йорк (город), елена зеленская, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Украина, Нью-Йорк (город), Елена Зеленская, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ

Жена Зеленского пришла на заседании Генассамблеи ООН с забинтованным пальцем

© AFP 2023 / ED JONESЕлена Зеленская на заседании Генассамблеи ООН
Елена Зеленская на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Елена Зеленская на заседании Генассамблеи ООН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Елена Зеленская, вероятно, травмировала палец во время визита в США, сообщило издание "Страна.ua".
На фотографиях с женой Зеленского на заседании Генассамблеи ООН видно, что у нее забинтован средний палец правой руки.
"Кадры были сделаны на второй день визита четы Зеленских в США. В день приезда повязки на руке у первой леди Украины не было", — отметило издание.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Во Франции призвали остановить Зеленского после "бредового" обвинения
01:52
 
В миреСШАУкраинаНью-Йорк (город)Елена ЗеленскаяГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала