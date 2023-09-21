https://ria.ru/20230921/toplivo-1897794942.html
Временное ограничение экспорта топлива не будет распространяться на ЕАЭС
Временное ограничение экспорта топлива не будет распространяться на ЕАЭС - РИА Новости, 21.09.2023
Временное ограничение экспорта топлива не будет распространяться на ЕАЭС
Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:17
2023-09-21T15:17
2023-09-21T16:33
россия
евразийский экономический союз
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования, следует из постановления правительства.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго ранее сегодня прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен."Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза в рамках индикативных балансов и (или) протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями; на товары, вывозимые с территории Российской Федерации для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Российской Федерации", – говорится в документе.Также запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации; на товары, перемещаемые между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств, а также на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования.Запрет не касается товаров, вывозимых для обеспечения деятельности воинских формирований России за рубежом, вывозимых в рамках международных межправительственных соглашений, а также вывозимых в Абхазию и Южную Осетию.Также запрет не распространяется на товары в технологических емкостях водных, воздушных, железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемые в целях эксплуатации в пути следования. Запрет не затрагивает и товары, вывозимые для обеспечения деятельности российских организаций в городе Байконуре в Казахстане и на территории комплекса "Байконур", а также на архипелаге Шпицберген.Наконец, запрет не касается товаров, помещенных до 21 сентября под таможенные процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, которые до вступления в силу постановления были приняты РЖД к перевозке или на которые было оформлено поручение на отгрузку на морское судно.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
https://ria.ru/20230712/skidki-1883623833.html
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россия, евразийский экономический союз, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Евразийский экономический союз, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Временное ограничение экспорта топлива не будет распространяться на ЕАЭС
Правительство: ограничение экспорта топлива из РФ не распространяется на ЕАЭС
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования, следует из постановления
правительства.
Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго
ранее сегодня прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.
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"Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза в рамках индикативных балансов и (или) протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями; на товары, вывозимые с территории Российской Федерации для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Российской Федерации", – говорится в документе.
Также запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации; на товары, перемещаемые между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств, а также на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования.
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Запрет не касается товаров, вывозимых для обеспечения деятельности воинских формирований России за рубежом, вывозимых в рамках международных межправительственных соглашений, а также вывозимых в Абхазию и Южную Осетию.
Также запрет не распространяется на товары в технологических емкостях водных, воздушных, железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемые в целях эксплуатации в пути следования. Запрет не затрагивает и товары, вывозимые для обеспечения деятельности российских организаций в городе Байконуре в Казахстане и на территории комплекса "Байконур", а также на архипелаге Шпицберген.
Наконец, запрет не касается товаров, помещенных до 21 сентября под таможенные процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, которые до вступления в силу постановления были приняты РЖД к перевозке или на которые было оформлено поручение на отгрузку на морское судно.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
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