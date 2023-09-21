https://ria.ru/20230921/toplivo-1897789296.html
Автомобильное топливо в России подешевело второй день подряд
Автомобильное топливо в России подешевело второй день подряд - РИА Новости, 21.09.2023
Автомобильное топливо в России подешевело второй день подряд
Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга снизилась почти на 6% и на 4%... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:00
2023-09-21T15:00
2023-09-21T15:00
экономика
россия
аи-95
аи-92
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга снизилась почти на 6% и на 4% соответственно, в то же время дизельное топливо подешевело на 2%, стоимость автомобильного топлива снижается второй день подряд после ценовых рекордов, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевела на 5,74%, до 61 883 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 3,97%, до 66 521 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива в четверг снизилась на 2,15%, до 71 869 рублей за тонну. При этом за август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну, а в сентябре 13 торговых дней била исторические рекорды. Стоимость мазута за торговый день выросла на 2,57%, до 38 602 рублей за тонну, авиакеросина - на 17,54%, до 80 884 рублей. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей. Также появились сообщения о планах ввести запретительную экспортную пошлину на эти товары. А ранее в четверг правительство России сообщило, что ввело "временное ограничение" на экспорт из РФ бензина и дизельного топлива. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей, пояснили в пресс-службе кабмина.
https://ria.ru/20230921/eksport-1897772753.html
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экономика, россия, аи-95, аи-92, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, АИ-95, АИ-92, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Автомобильное топливо в России подешевело второй день подряд
Автомобильное топливо Аи-92 и Аи-95 на бирже в РФ подешевело второй день подряд
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга снизилась почти на 6% и на 4% соответственно, в то же время дизельное топливо подешевело на 2%, стоимость автомобильного топлива снижается второй день подряд после ценовых рекордов, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевела на 5,74%, до 61 883 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 3,97%, до 66 521 рублей за тонну.
Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России
Стоимость дизельного топлива в четверг снизилась на 2,15%, до 71 869 рублей за тонну. При этом за август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну, а в сентябре 13 торговых дней била исторические рекорды.
Стоимость мазута за торговый день выросла на 2,57%, до 38 602 рублей за тонну, авиакеросина - на 17,54%, до 80 884 рублей.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго
РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
Также появились сообщения о планах ввести запретительную экспортную пошлину на эти товары. А ранее в четверг правительство России сообщило, что ввело "временное ограничение" на экспорт из РФ бензина и дизельного топлива. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей, пояснили в пресс-службе кабмина.
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