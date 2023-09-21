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В Свердловской области нашли тела известного психиатра и его сына
В Свердловской области нашли тела известного психиатра и его сына - РИА Новости, 21.09.2023
В Свердловской области нашли тела известного психиатра и его сына
В городе Березовском Свердловской области нашли мертвыми известного психиатра Николая Макроцкого и его взрослого сына-инвалида, пишет E1.RU. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:55
2023-09-21T10:55
2023-09-21T11:25
происшествия
свердловская область
березовский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В городе Березовском Свердловской области нашли мертвыми известного психиатра Николая Макроцкого и его взрослого сына-инвалида, пишет E1.RU."В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Березовскому проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", — цитирует издание заявление регионального главка Следственного комитета.Тела Макроцких обнаружил старший сын врача. Он и вызвал полицию.Следов применения холодного и огнестрельного оружия на телах не выявили, добавил начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html
свердловская область
березовский
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происшествия, свердловская область, березовский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Березовский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области нашли тела известного психиатра и его сына
В Свердловской области нашли мертвыми психиатра Макроцкого с сыном