https://ria.ru/20230921/telo-1897717972.html

В Свердловской области нашли тела известного психиатра и его сына

В Свердловской области нашли тела известного психиатра и его сына - РИА Новости, 21.09.2023

В Свердловской области нашли тела известного психиатра и его сына

В городе Березовском Свердловской области нашли мертвыми известного психиатра Николая Макроцкого и его взрослого сына-инвалида, пишет E1.RU. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:55

2023-09-21T10:55

2023-09-21T11:25

происшествия

свердловская область

березовский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В городе Березовском Свердловской области нашли мертвыми известного психиатра Николая Макроцкого и его взрослого сына-инвалида, пишет E1.RU."В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Березовскому проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", — цитирует издание заявление регионального главка Следственного комитета.Тела Макроцких обнаружил старший сын врача. Он и вызвал полицию.Следов применения холодного и огнестрельного оружия на телах не выявили, добавил начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html

свердловская область

березовский

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происшествия, свердловская область, березовский, следственный комитет россии (ск рф)