https://ria.ru/20230921/tekhnopark-1897861260.html
Путин открыл технопарк профессионального образования в Калуге
Путин открыл технопарк профессионального образования в Калуге - РИА Новости, 21.09.2023
Путин открыл технопарк профессионального образования в Калуге
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии технопарка профессионального образования в Калуге. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:35
2023-09-21T18:35
2023-09-21T19:58
владимир путин
калуга
владислав шапша
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии технопарка профессионального образования в Калуге.Церемония прошла в рамках выставки, посвященной системе среднего профессионального образования, которая организована в Великом Новгороде."Здесь было сказано о том, что вы занимаетесь вопросами подготовки профессионалов высокого уровня, и я хочу подтвердить, что так оно наверняка и будет", - сказал Путин.Он поблагодарил собравшихся и всех, кто будет работать в этом центре, за то, что они выбрали именно это направление своей деятельности."Именно в силу важности его сегодня для нашей страны и для нашей экономики. Десять тысяч специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, это заметный вклад для кадрового обеспечения для российской экономики", - отметил глава государства."Причем на таком хорошем технологическом уровне, с хорошим оборудованием, с хорошими преподавателями. Это здорово", - добавил Путин.Он выразил надежду на то, что центр будет работать эффективно и будет хорошим примером для тиражирования подобной практики.По телемосту в мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, директор калужского филиала ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" Игорь Пряхин.Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходит в городе с 18 по 21 сентября, гостями и участниками стали пять тысяч человек из РФ, Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии.
https://ria.ru/20230921/putin-1897862070.html
https://ria.ru/20230727/tekhnopark-1886733070.html
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владимир путин, калуга, владислав шапша, общество
Владимир Путин, Калуга, Владислав Шапша, Общество
Путин открыл технопарк профессионального образования в Калуге
Путин по видеосвязи открыл технопарк профессионального образования в Калуге
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии технопарка профессионального образования в Калуге.
Церемония прошла в рамках выставки, посвященной системе среднего профессионального образования, которая организована в Великом Новгороде
.
Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании
"Здесь было сказано о том, что вы занимаетесь вопросами подготовки профессионалов высокого уровня, и я хочу подтвердить, что так оно наверняка и будет", - сказал Путин.
Он поблагодарил собравшихся и всех, кто будет работать в этом центре, за то, что они выбрали именно это направление своей деятельности.
"Именно в силу важности его сегодня для нашей страны и для нашей экономики. Десять тысяч специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, это заметный вклад для кадрового обеспечения для российской экономики", - отметил глава государства.
"Причем на таком хорошем технологическом уровне, с хорошим оборудованием, с хорошими преподавателями. Это здорово", - добавил Путин.
Он выразил надежду на то, что центр будет работать эффективно и будет хорошим примером для тиражирования подобной практики.
По телемосту в мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша
, директор калужского филиала ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" Игорь Пряхин.
Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходит в городе с 18 по 21 сентября, гостями и участниками стали пять тысяч человек из РФ, Азербайджана
, Сирии
, Индии
, Ганы
, Белоруссии
.
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