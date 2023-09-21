https://ria.ru/20230921/tekhnopark-1897861260.html

Путин открыл технопарк профессионального образования в Калуге

Путин открыл технопарк профессионального образования в Калуге - РИА Новости, 21.09.2023

Путин открыл технопарк профессионального образования в Калуге

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии технопарка профессионального образования в Калуге. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:35

2023-09-21T18:35

2023-09-21T19:58

владимир путин

калуга

владислав шапша

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии технопарка профессионального образования в Калуге.Церемония прошла в рамках выставки, посвященной системе среднего профессионального образования, которая организована в Великом Новгороде."Здесь было сказано о том, что вы занимаетесь вопросами подготовки профессионалов высокого уровня, и я хочу подтвердить, что так оно наверняка и будет", - сказал Путин.Он поблагодарил собравшихся и всех, кто будет работать в этом центре, за то, что они выбрали именно это направление своей деятельности."Именно в силу важности его сегодня для нашей страны и для нашей экономики. Десять тысяч специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, это заметный вклад для кадрового обеспечения для российской экономики", - отметил глава государства."Причем на таком хорошем технологическом уровне, с хорошим оборудованием, с хорошими преподавателями. Это здорово", - добавил Путин.Он выразил надежду на то, что центр будет работать эффективно и будет хорошим примером для тиражирования подобной практики.По телемосту в мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, директор калужского филиала ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" Игорь Пряхин.Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходит в городе с 18 по 21 сентября, гостями и участниками стали пять тысяч человек из РФ, Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии.

https://ria.ru/20230921/putin-1897862070.html

https://ria.ru/20230727/tekhnopark-1886733070.html

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владимир путин, калуга, владислав шапша, общество