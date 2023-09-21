https://ria.ru/20230921/taurus-1897730149.html

Бербок уклонилась от ответа на вопрос о сроках решения по Taurus для ВСУ

Бербок уклонилась от ответа на вопрос о сроках решения по Taurus для ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023

Бербок уклонилась от ответа на вопрос о сроках решения по Taurus для ВСУ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD уклонилась от ответа на вопрос, когда правительство Германии примет решение о поставках крылатых ракет... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:34

2023-09-21T11:34

2023-09-21T11:34

специальная военная операция на украине

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украина

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD уклонилась от ответа на вопрос, когда правительство Германии примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Министр иностранных дел Германии в очередной раз заявила, что решение о поставках будет принято, когда все технические аспекты будут прояснены. В ответ на это ведущая телеканала спросила о временных рамках принятия решения: будет ли оно принято, например, зимой. "Мы знаем, насколько велики давление и необходимость. Но они (технические аспекты - ред.) будут прояснены тогда, когда они будут прояснены", - сказала Бербок. Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus - министр подчеркнул, что Берлин и так уже оказал Киеву объемную военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230903/konflikt-1893975525.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897573682.html

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в мире, украина, германия, анналена бербок