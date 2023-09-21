https://ria.ru/20230921/tamozhnya-1897786828.html

В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки

В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки - РИА Новости, 21.09.2023

В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки

Шереметьевские таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.По данным... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:17

2023-09-21T15:17

2023-09-21T15:17

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Шереметьевские таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.По данным таможенников, серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу. По словам женщины, она перевозила таким способом драгоценности, чтобы не повредить. Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925 пробы. Их стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей. За контрабанду стратегически важных товаров нарушительнице грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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турция

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)