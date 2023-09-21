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В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки - РИА Новости, 21.09.2023
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Туризм
 
15:17 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/tamozhnya-1897786828.html
В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки
В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки - РИА Новости, 21.09.2023
В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки
Шереметьевские таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.По данным... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:17
2023-09-21T15:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Шереметьевские таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.По данным таможенников, серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу. По словам женщины, она перевозила таким способом драгоценности, чтобы не повредить. Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925 пробы. Их стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей. За контрабанду стратегически важных товаров нарушительнице грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
https://ria.ru/20230920/tamozhnya-1897505688.html
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки

В Шереметьево у туристки из Турции нашли украшения в банках из-под газировки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля московского аэропорта "Шереметьево"
Зона таможенного контроля московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен РИА Новости. Шереметьевские таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.

По данным таможенников, серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу. По словам женщины, она перевозила таким способом драгоценности, чтобы не повредить.

Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925 пробы. Их стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей.

За контрабанду стратегически важных товаров нарушительнице грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Изъятые у пассажира из Баку золотые часы. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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20 сентября, 13:30
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияШереметьево (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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