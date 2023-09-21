В Шереметьево у туристки нашли ювелирные изделия в банках из-под газировки
В Шереметьево у туристки из Турции нашли украшения в банках из-под газировки
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля московского аэропорта "Шереметьево"
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Шереметьевские таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.
По данным таможенников, серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу. По словам женщины, она перевозила таким способом драгоценности, чтобы не повредить.
Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925 пробы. Их стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей.
За контрабанду стратегически важных товаров нарушительнице грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
По данным таможенников, серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу. По словам женщины, она перевозила таким способом драгоценности, чтобы не повредить.
Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925 пробы. Их стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей.
За контрабанду стратегически важных товаров нарушительнице грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.