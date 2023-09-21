https://ria.ru/20230921/svpd-1897763198.html

МИД России заявил о готовности возобновить работу по СВПД в Вене

МИД России заявил о готовности возобновить работу по СВПД в Вене - РИА Новости, 21.09.2023

МИД России заявил о готовности возобновить работу по СВПД в Вене

Россия готова, когда и если западные коллеги проявят здравомыслие, возобновить работу по ядерной сделке в Вене, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:39

2023-09-21T13:39

2023-09-21T14:08

в мире

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия готова, когда и если западные коллеги проявят здравомыслие, возобновить работу по ядерной сделке в Вене, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы готовы, когда и если коллеги с той стороны проявят здравомыслие, возобновить соответствующую работу в Вене на площадке, которая раньше для этого использовалась", - сказал он."В частности, Париж, Лондон и Берлин в последнее время действуют так, как будто они не совершенно не заинтересованы в восстановлении СВПД. Иран тем временем, мы, и, я так понимаю, КНР, на всех отрезках обсуждения этого сюжета демонстрируем последовательный подход", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что вопрос о том, последует ли после обмена заключенными между США и Ираном возобновление общего диалога по иранской ядерной сделке, остается открытым.В понедельник при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными между Ираном и США. В рамках сделки Тегеран также получил доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета в банки Катара. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

https://ria.ru/20230706/svpd-1882670120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)