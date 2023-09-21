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Отец уехал на фронт, узнав о ранении сына — участника СВО - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 21.09.2023 (обновлено: 15:35 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/svo-1897801194.html
Отец уехал на фронт, узнав о ранении сына — участника СВО
Отец уехал на фронт, узнав о ранении сына — участника СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Отец уехал на фронт, узнав о ранении сына — участника СВО
Отец военнослужащего ВС РФ ушел на фронт после ранения сына, служащего по контракту на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Морячок". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:34
2023-09-21T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Отец военнослужащего ВС РФ ушел на фронт после ранения сына, служащего по контракту на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Морячок". "Это [ранение] случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я". А после ранения я "зашел" обратно, и вот теперь мы вместе", - рассказывает боец. По его словам, его отец раньше воевал во второй чеченской кампании, потом ушел в отставку. "Он приехал в часть [после того, как узнал о ранении], подписал контракт и отправился сюда. Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была. Вернулся домой, сказал, что все, завязал (с боевыми действиями). Когда началось СВО, ему было 47 лет. Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа [старший офицер батареи]", - рассказал "Морячок".
https://ria.ru/20230921/ikona-1897764886.html
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897749425.html
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в мире, мариуполь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Вооруженные силы РФ
Отец уехал на фронт, узнав о ранении сына — участника СВО

Отец военнослужащего ВС РФ уехал на фронт, узнав о ранении сына

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий России в зоне СВО
Военнослужащий России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий России в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Отец военнослужащего ВС РФ ушел на фронт после ранения сына, служащего по контракту на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Морячок".
"Это [ранение] случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я". А после ранения я "зашел" обратно, и вот теперь мы вместе", - рассказывает боец.
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По его словам, его отец раньше воевал во второй чеченской кампании, потом ушел в отставку.
"Он приехал в часть [после того, как узнал о ранении], подписал контракт и отправился сюда. Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была. Вернулся домой, сказал, что все, завязал (с боевыми действиями). Когда началось СВО, ему было 47 лет. Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа [старший офицер батареи]", - рассказал "Морячок".
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