https://ria.ru/20230921/svo-1897801194.html

Отец уехал на фронт, узнав о ранении сына — участника СВО

Отец уехал на фронт, узнав о ранении сына — участника СВО - РИА Новости, 21.09.2023

Отец уехал на фронт, узнав о ранении сына — участника СВО

Отец военнослужащего ВС РФ ушел на фронт после ранения сына, служащего по контракту на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Морячок". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:34

2023-09-21T15:34

2023-09-21T15:35

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в мире

мариуполь

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Отец военнослужащего ВС РФ ушел на фронт после ранения сына, служащего по контракту на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Морячок". "Это [ранение] случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я". А после ранения я "зашел" обратно, и вот теперь мы вместе", - рассказывает боец. По его словам, его отец раньше воевал во второй чеченской кампании, потом ушел в отставку. "Он приехал в часть [после того, как узнал о ранении], подписал контракт и отправился сюда. Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была. Вернулся домой, сказал, что все, завязал (с боевыми действиями). Когда началось СВО, ему было 47 лет. Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа [старший офицер батареи]", - рассказал "Морячок".

https://ria.ru/20230921/ikona-1897764886.html

https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897749425.html

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в мире, мариуполь, вооруженные силы рф