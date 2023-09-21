Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 21.09.2023 (обновлено: 11:24 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/svo-1897716101.html
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 21.09.2023
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" ударили по позициям ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена лодка и несколько типов вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:47
2023-09-21T11:24
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:233:2854:1838_1920x0_80_0_0_2fff55a07cf43bf57b6eea588ca7f93a.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 сен — РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" ударили по позициям ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена лодка и несколько типов вооружения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.&quot;Уничтожены: лодка противника с пятью военнослужащими ВСУ, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения, гаубица М 777 с боекомплектом, три военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены&quot;, — сказал собеседник агентства.Вчера Минобороны заявило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.
https://ria.ru/20230917/dron-1896770352.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdda325952713d1238db72e86064eafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили украинские лодку и гаубицу М777 под Херсоном

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО)
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 сен — РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" ударили по позициям ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена лодка и несколько типов вооружения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Уничтожены: лодка противника с пятью военнослужащими ВСУ, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения, гаубица М 777 с боекомплектом, три военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены", — сказал собеседник агентства.

Вчера Минобороны заявило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.
Российский боец о том, как противостоять украинским дронам-камикадзе - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Российские военные рассказали о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ
17 сентября, 06:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала