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Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 21.09.2023

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" ударили по позициям ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена лодка и несколько типов вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:47

2023-09-21T10:47

2023-09-21T11:24

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 сен — РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" ударили по позициям ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена лодка и несколько типов вооружения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Уничтожены: лодка противника с пятью военнослужащими ВСУ, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения, гаубица М 777 с боекомплектом, три военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены", — сказал собеседник агентства.Вчера Минобороны заявило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.

https://ria.ru/20230917/dron-1896770352.html

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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность