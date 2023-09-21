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Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 21.09.2023
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" ударили по позициям ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена лодка и несколько типов вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:47
2023-09-21T10:47
2023-09-21T11:24
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 сен — РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" ударили по позициям ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена лодка и несколько типов вооружения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Уничтожены: лодка противника с пятью военнослужащими ВСУ, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения, гаубица М 777 с боекомплектом, три военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены", — сказал собеседник агентства.Вчера Минобороны заявило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.
https://ria.ru/20230917/dron-1896770352.html
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили украинские лодку и гаубицу М777 под Херсоном