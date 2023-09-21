https://ria.ru/20230921/sud-1897849527.html

Судам на новых территориях разрешили передавать дела в другие регионы

Судам на новых территориях разрешили передавать дела в другие регионы - РИА Новости, 21.09.2023

Судам на новых территориях разрешили передавать дела в другие регионы

Президиум Верховного суда России разрешил передавать дела, подсудные судам на новых территориях, в другие регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:42

2023-09-21T17:42

2023-09-21T17:42

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президиум Верховного суда России разрешил передавать дела, подсудные судам на новых территориях, в другие регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Президиум принял постановления об изменении территориальной подсудности судов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказали в пресс-службе. Там пояснили, что речь идет о передаче всех дел из юрисдикции одного суда в другой. Пресс-служба отметила, что закон позволяет в случае невозможности осуществления правосудия судами, действующими на территории, на которой введено военное положение, по решению Верховного суда РФ изменить территориальную подсудность рассматриваемых в судах дел. Решение было принято по обращениям глав судов четырех новых регионов.

https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html

https://ria.ru/20230818/pokushenie-1890921832.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество