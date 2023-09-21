https://ria.ru/20230921/sud-1897843256.html
Лжеполицейский из Нижнего Новгорода получил десять лет колонии
Лжеполицейский из Нижнего Новгорода получил десять лет колонии - РИА Новости, 21.09.2023
Лжеполицейский из Нижнего Новгорода получил десять лет колонии
Житель Нижнего Новгорода, представлявшийся полицейским и вымогавший деньги у наркоманов, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщает региональное... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:29
2023-09-21T17:29
2023-09-21T17:30
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, представлявшийся полицейским и вымогавший деньги у наркоманов, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в 2022 году подсудимый вместе с приятелем, находящимся сейчас в розыске, в безлюдных местах на территории Нижнего Новгорода подстерегали потребителей наркотиков и, представляясь сотрудниками полиции, угрожали им привлечением к уголовной ответственности. Злоумышленники забирали у потерпевших имущество и документы, а одного из них в целях вымогательства посадили в автомобиль, похитили и перевозили по городу. Мужчине были предъявлены обвинения в грабеже, вымогательстве и похищении человека (статьи 161, 163 и 126 УК РФ). "Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230921/sud-1897721383.html
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Лжеполицейский из Нижнего Новгорода получил десять лет колонии
СК: лжеполицейский из Нижнего Новгорода получил десять лет колонии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости.
Житель Нижнего Новгорода, представлявшийся полицейским и вымогавший деньги у наркоманов, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК
РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2022 году подсудимый вместе с приятелем, находящимся сейчас в розыске, в безлюдных местах на территории Нижнего Новгорода подстерегали потребителей наркотиков и, представляясь сотрудниками полиции, угрожали им привлечением к уголовной ответственности. Злоумышленники забирали у потерпевших имущество и документы, а одного из них в целях вымогательства посадили в автомобиль, похитили и перевозили по городу.
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Мужчине были предъявлены обвинения в грабеже, вымогательстве и похищении человека (статьи 161, 163 и 126 УК РФ).
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
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